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4 часа назад

Как выживают утки зимой?

Префектура Зеленоградского административного округаиещё 1

Сотрудники "Мосприроды" рассказали, как выживут утки зимой, если их не будут кормить:

Как выживают утки зимой?
Фото: Префектура Зеленоградского административного округаПрефектура Зеленоградского административного округа

– Если говорить об утках в дикой природе, то питаются они водной фауной (водоросли, ряска, мох, трава, растущая по берегам водоема). В зимнее время дикие утки мигрируют в регионы, где можно найти неглубокие незамерзающие водоемы и привычную пищу.

В городских условиях утки привыкли к тому, что их подкармливают люди и пропитанию, которое они находят сами. Для подкормки птиц в городских условиях специалисты рекомендуют НЕ использовать хлеб, а заменить его на крупы, обязательно слегка отваренные.

Утки будут рады перловке, пророщенным зернам пшеницы, комбикорму для домашних уток или птиц.

Подкармливать их нужно на подкормочных площадках, расположенных на берегах водоемов, у кромки воды.

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