Как выживают утки зимой?

Сотрудники "Мосприроды" рассказали, как выживут утки зимой, если их не будут кормить:

– Если говорить об утках в дикой природе, то питаются они водной фауной (водоросли, ряска, мох, трава, растущая по берегам водоема). В зимнее время дикие утки мигрируют в регионы, где можно найти неглубокие незамерзающие водоемы и привычную пищу.

В городских условиях утки привыкли к тому, что их подкармливают люди и пропитанию, которое они находят сами. Для подкормки птиц в городских условиях специалисты рекомендуют НЕ использовать хлеб, а заменить его на крупы, обязательно слегка отваренные.