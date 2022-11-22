Алеутский поход купца Дружинина

Дошелиховские хождения курян в Америку В отечественной исторической литературе давно утвердилось мнение о рыльском купце Григории Шелихове как родоначальнике русской Америки. Многим кажется, что великий путешественник, промышленник и предприниматель первым из курян прорубил окно «встречь солнцу». Однако в опубликованных Н.Н. Оглоблиным ещё в 1892 году «Путевых записках» морехода и тобольского купца Ивана Максимовича Соловьёва, относящихся к XVIII веку, упоминается купец из Курска Алексей Дружинин, который в 1761-1762 годах участвовал в экспедиции на Алеутские острова. Попутно напомним, что Шелихов родился, вероятнее всего, в 1747 году, а прибыл в Сибирь (Иркутск) в 1773. Возникает вопрос, за что Дружинин был предан забвению?

Фото: kursk-izvestia.ru kursk-izvestia.ru

По данным И.М. Соловьёва, в XVIII столетии известно 45 промышленных экспедиций на Алеутские острова, которые организовали сибирские купцы. При этом трудно вспомнить хоть одну из них, завершившуюся без потерь как для алеутов, так и для русских. Особенной жестокостью по отношению друг к другу выделяется начальный период освоения архипелага. Каждая экспедиция приносила страшную беду местным жителям. Гуманные отношения тогда не были в моде, и насилие над алеутскими женщинами, захват и увоз их с островов, грабёж охотничьей добычи, скудного имущества алеутов, убийства и порабощение мужчин являлись непременным атрибутом колонизации. Алеуты, в свою очередь, никогда не упускали возможности уничтожить одиноких промышленников, а иногда и небольшие партии. Однако постоянные междоусобия среди аборигенов только помогали дальнейшему проникновению русских. Российское правительство не раз пыталось приостановить варварское отношение к алеутам. Однажды весь экипаж судна «Гавриил» под командованием Бечевина был предан суду. Но грабежи продолжались.

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Характерным эпизодом начального периода колонизации можно считать 1761 год, когда компания нескольких сибирских купцов (Н. Трапезников, В. Попов и др.) отправила на Алеутские острова четыре судна. Ими командовал курский купец Алексей Дружинин, штурманский ученик Медведев, Иван Корвин, имя четвёртого человека неизвестно. Старшим номинально был назначен курянин.

Вскоре по прибытии судов на остров Уналашки начались столкновения с алеутами. Копившееся недовольство переросло в вооружённое восстание. Катализатором его послужило наказание розгами одного из отданных курянину «тоенских сынов» («тоены», «тойены» (якут.) - староста, старшина селения). Это чрезвычайно оскорбило алеутов. Они собрались на совет и решили истребить русских поголовно. Они напали на разбросанные по острову партии промышленников и почти совсем их перебили. Несколько человек, чудом оставшихся в живых, кое-как перебивались всю зиму 1761-1762 годов в пещерах. Они пробыли здесь до прихода на остров Умнаку судна И.М. Соловьёва. О прибытии «Соловья», как называли его алеуты, известил скрывавшихся один преданный им местный житель. Команда И.М. Соловьёва обнаружила шестерых одичавших товарищей. Алексея Дружинина среди них не было. Все видели, как он погиб в схватке с аборигенами. Остатки дружининской партии были вывезены И.М. Соловьёвым на Камчатку. По дороге на родину уцелевшие компанейщики посвятили товарищей в страшные подробности кровавой драмы. Их рассказ вызвал неописуемый гнев мореходов И.М. Соловьёва и Глотова. Началась подготовка «экспедиции мести».

В Иркутске у купца Уледникова И.М. Соловьёв арендовал судно «Пётр и Павел». Тщательно подбирался экипаж, который ко времени начала похода составлял 68 человек. Прибыв на остров Умнаки, мореход выслушал от местных жителей рассказ о гибели Дружинина, Коровина, Медведева и других. Почувствовав смертельную опасность, алеуты напали первыми. Но соловьёвцы были готовы к такому повороту событий и уложили на месте более 100 аборигенов, заодно уничтожив их жилища и байдары. Оставшиеся в живых алеуты заперлись в небольшой крепости. Русские начали обстреливать её со всех сторон, чтобы сделать пролом, но успехом это не увенчалось. Тогда у стены в разных местах разложили высушенные человеческие кишки, начинённые порохом и, совершив поджог, подняли алеутов на воздух. Раненых добивали саблями. Последнее избиение алеутов командой И.М. Соловьёва на острове Яичном «было столь жестоко, что море сделалось кроваво от бросавшихся и бросаемых в оное». Пример головорезам подал сам «Соловей». Он решил испытать, «в котором человеке остановится пуля». Для этого плотно, грудь к спине, спина к груди, связали 12 человек. Соловьёвская пуля остановилась в девятом.

В дальнейшем с каждым годом число нападений алеутов на русских постепенно сокращается. Они становятся менее жестокими. Карательные экспедиции уходят в прошлое.