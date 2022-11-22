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10 часов назад

Роман "Чапаев и Пустота" стал самой популярной книгой Пелевина у россиян

Газета.Ruиещё 1

Написанный в 1996 году роман «Чапаев и Пустота» остается одной из наиболее популярных книг писателя Виктора Пелевина у россиян. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование издательства «Эксмо» и портала «Рамблер» (входит в Rambler&Co).

Названа самая популярная у россиян книга Пелевина
Фото: Газета.RuГазета.Ru

«Самыми известными и читаемыми книгами Пелевина уже много лет остаются «Чапаев и Пустота» и «Generation «П» — их назвали 44% и 35% опрошенных соответственно», — следует из исследования, приуроченного к 60-летию Виктора Пелевина.

Сам писатель охарактеризовал роман как «первое произведение в мировой литературе, действие которого происходит в абсолютной пустоте». В книге описаны два промежутка российской истории — Гражданская война в 1919 года и Россия 1990-х годов.

Следующими по популярности стали книги «S.N.U.F.F.» (7%), «Empire V» (5%), «KGBT+» (4%), «Transhumanism Inc.» (3%) и «iPhuck10» (2%).

Согласно результатам исследования, чаще поклонниками творчества Пелевина являются мужчины: их доля среди читателей составляет 67%, в то время как женщин — 33%. Кроме того, он чаще пользуется популярностью среди людей старшего поколения и менеджеров среднего звена (37% и 27% соответственно).

Исследование проводилось на портале «Рамблер» с 21 октября по 21 ноября 2022 года среди 1 712 человек из разных регионов России.

Истории,Виктор Пелевин,Рамблер,
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