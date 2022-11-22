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9 часов назад

5 художественных романов, которые читаются на одном дыхании

Eva.ru

Сегодня в нашей подборке книги, от которых невозможно оторваться с первой до последней страницы. Представляем главные бестселлеры этой осени и зимы.

5 художественных романов, которые читаются на одном дыхании
Фото: Eva.ruEva.ru

Оливи Блейк, «Шестерка Атласа»

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Оливи Блейк выпустила свою дебютную книгу на одном из самиздатовских сервисов в разгар пандемии в 2020 году. Произведение в жанре Dark Academia — «Темная Академия» заметили блогеры, и книга стала настоящей сенсацией в TikTok — на сегодняшний день хэштег #theatlassix упоминается более 47,5 млн раз. Книгу издают по всему миру, права на экранизацию приобрел Amazon. Сюжет истории наполнен приключениями и магией. Шестеро юных волшебников оказываются под крышей мифической Александрийской библиотеки — между ними разгораются страстные романы, жестокая вражда и философские дискуссии о пространстве и времени, этике и морали. «Шестерка Атласа» — первая часть трилогии, история только начинается!

Наринэ Абгарян, «Молчание цвета»

Лауреат престижных литературных премий, автор знаменитой «Манюни» — Наринэ Абгарян умеет писать о людях так, будто рассказывает об общих хороших знакомых. Ты сразу проникаешься к рассказчику доверием, а к его героям — симпатией и сочувствием. Среди героев новой книги — женщины и мужчины, дети, которые живут в разных уголках мира — в Армении, России, США, Англии, Канаде. У каждого из них своя история — порой трагическая, порой трагикомическая. Погрузиться в пространство, созданное автором, помогут атмосферные иллюстрации Соны Абгарян.

Эльчин Сафарли, «Тут мой дом»

Новая история от автора «Если бы ты знал...», «Мне тебя обещали», «Когда я вернусь, будь дома», «Дом, в котором горит свет», «Сладкая соль Босфора» Эльчина Сафарли — о любви, встрече, изменившей судьбы двоих и о памяти, которую хранит среди своих улочек и переулков старый город. Главный романтик современной литературы подарит читателям новое путешествие во времени, пространстве и бесконечности чувств. Обычно книги Эльчина Сафарли разлетаются на цитаты, ведь писатель — настоящий мастер афоризмов и тонких наблюдений.

Лидия Сандгрен, «Собрание сочинений»

Над своим дебютным романом автор из Швеции Лидия Сандгрен работала 10 лет. Сразу после публикации он стал сенсацией. Только на родине писательницы книга издана рекордным тиражом в 100 тысяч экземпляров. В центре внимания Лидии Сандгрен — дружба, не выдержавшая испытание временем, любовь, которая разрушает все на своем пути, эстетика большой литературы, утонченной музыки, современного изобразительного искусства. «Собрание сочинений» — роман для неспешного чтения и погружения в атмосферу шумного Парижа и уютного Гетеборга.

Люси Фоли, «Квартира в Париже»

Люси Фоли, автор бестселлера «Список гостей», приготовила для читателей новую загадочную историю. Жизнь юной Джесс наполнена неудачами. Работа в пабе приносит ей сплошные неприятности, и девушка решает сбежать от них в Париж, где живет ее брат. Он работает журналистом и похоже, не слишком рад предстоящей встрече, однако сообщает свой адрес. И вот Джесс стоит перед дверью роскошного многоквартирного дома, а за ней из окон исподтишка наблюдают местные жители. Брат девушки таинственно исчез, и похоже, соседи знают о его местонахождении намного больше, чем хотят показать.

Истории,Наринэ Абгарян,
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