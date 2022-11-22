5 художественных романов, которые читаются на одном дыхании

Сегодня в нашей подборке книги, от которых невозможно оторваться с первой до последней страницы. Представляем главные бестселлеры этой осени и зимы.
Оливи Блейк выпустила свою дебютную книгу на одном из самиздатовских сервисов в разгар пандемии в 2020 году. Произведение в жанре Dark Academia — «Темная Академия» заметили блогеры, и книга стала настоящей сенсацией в TikTok — на сегодняшний день хэштег #theatlassix упоминается более 47,5 млн раз. Книгу издают по всему миру, права на экранизацию приобрел Amazon. Сюжет истории наполнен приключениями и магией. Шестеро юных волшебников оказываются под крышей мифической Александрийской библиотеки — между ними разгораются страстные романы, жестокая вражда и философские дискуссии о пространстве и времени, этике и морали. «Шестерка Атласа» — первая часть трилогии, история только начинается!
Лауреат престижных литературных премий, автор знаменитой «Манюни» — Наринэ Абгарян умеет писать о людях так, будто рассказывает об общих хороших знакомых. Ты сразу проникаешься к рассказчику доверием, а к его героям — симпатией и сочувствием. Среди героев новой книги — женщины и мужчины, дети, которые живут в разных уголках мира — в Армении, России, США, Англии, Канаде. У каждого из них своя история — порой трагическая, порой трагикомическая. Погрузиться в пространство, созданное автором, помогут атмосферные иллюстрации Соны Абгарян.
Новая история от автора «Если бы ты знал...», «Мне тебя обещали», «Когда я вернусь, будь дома», «Дом, в котором горит свет», «Сладкая соль Босфора» Эльчина Сафарли — о любви, встрече, изменившей судьбы двоих и о памяти, которую хранит среди своих улочек и переулков старый город. Главный романтик современной литературы подарит читателям новое путешествие во времени, пространстве и бесконечности чувств. Обычно книги Эльчина Сафарли разлетаются на цитаты, ведь писатель — настоящий мастер афоризмов и тонких наблюдений.
Над своим дебютным романом автор из Швеции Лидия Сандгрен работала 10 лет. Сразу после публикации он стал сенсацией. Только на родине писательницы книга издана рекордным тиражом в 100 тысяч экземпляров. В центре внимания Лидии Сандгрен — дружба, не выдержавшая испытание временем, любовь, которая разрушает все на своем пути, эстетика большой литературы, утонченной музыки, современного изобразительного искусства. «Собрание сочинений» — роман для неспешного чтения и погружения в атмосферу шумного Парижа и уютного Гетеборга.
Люси Фоли, автор бестселлера «Список гостей», приготовила для читателей новую загадочную историю. Жизнь юной Джесс наполнена неудачами. Работа в пабе приносит ей сплошные неприятности, и девушка решает сбежать от них в Париж, где живет ее брат. Он работает журналистом и похоже, не слишком рад предстоящей встрече, однако сообщает свой адрес. И вот Джесс стоит перед дверью роскошного многоквартирного дома, а за ней из окон исподтишка наблюдают местные жители. Брат девушки таинственно исчез, и похоже, соседи знают о его местонахождении намного больше, чем хотят показать.