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6 часов назад

Под Калугой нашли краснокнижную мини-сову

Lenta.ru

В Городском бору Калуги нашли самую маленькую сову Калужской области — воробьиного сычика. Об этом сообщило Минприроды области во «ВКонтакте».

Под Калугой нашли краснокнижную мини-сову
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Уникальную птицу нашел орнитолог Юрий Галченков. Воробьиный сычик, внесенный в региональную красную книгу, охраняется Минприроды. Мини-сова может достигнуть размера всего лишь в 16-17 сантиметров, когда как, например, ястребиная сова имеет длину около 34 сантиметров.

vk.com/klgminecology

Совы и сычи считаются ночными птицами, однако осенью и зимой они активизируются и днем. Например, сычик заготавливает корм к зиме. Местные орнитологи уже успели найти одну такую кладовую — там хищник оставил 25 полевок и 3 бурозубки.

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