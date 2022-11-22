Под Калугой нашли краснокнижную мини-сову

В Городском бору Калуги нашли самую маленькую сову Калужской области — воробьиного сычика. Об этом сообщило Минприроды области во «ВКонтакте».
Уникальную птицу нашел орнитолог Юрий Галченков. Воробьиный сычик, внесенный в региональную красную книгу, охраняется Минприроды. Мини-сова может достигнуть размера всего лишь в 16-17 сантиметров, когда как, например, ястребиная сова имеет длину около 34 сантиметров.
Совы и сычи считаются ночными птицами, однако осенью и зимой они активизируются и днем. Например, сычик заготавливает корм к зиме. Местные орнитологи уже успели найти одну такую кладовую — там хищник оставил 25 полевок и 3 бурозубки.