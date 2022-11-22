Под Калугой нашли краснокнижную мини-сову

В Городском бору Калуги нашли самую маленькую сову Калужской области — воробьиного сычика. Об этом сообщило Минприроды области во «ВКонтакте».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Уникальную птицу нашел орнитолог Юрий Галченков. Воробьиный сычик, внесенный в региональную красную книгу, охраняется Минприроды. Мини-сова может достигнуть размера всего лишь в 16-17 сантиметров, когда как, например, ястребиная сова имеет длину около 34 сантиметров.

vk.com/klgminecology