Ученые выяснили, какое меню было у первых животных

Специалисты из Австралийского национального университета изучили окаменелости животных, живших 575 млн лет назад. Им удалось выяснить, чем наши древнейшие предки питались и как переваривали пищу. Исследование опубликовано в журнале Current Biology.

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К эдиакарской биоте относятся самые древние многоклеточные животные нашей планеты, часть из которых стали «бабушками» современных организмов. Они жили за 20 млн лет до «кембрийского взрыва» — резкого увеличения количества ископаемых останков, свидетельствующих о стремительном росте биоразнообразия. Животные эдиакария показалась бы нам очень странными, но некоторые из них уже обладали физиологическими особенностями, которые похожи на черты современных животных.

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Ученые проанализировали древние окаменелости, содержащие молекулы фитостерола — натуральных химических продуктов, содержащихся в растениях, которые остались от последней трапезы животных. По словам исследователей, сложнее всего было определить разницу между молекулами жира самих животных, остатками водорослей и бактерий в их кишечнике и молекулами разлагающихся водорослей со дна океана, которые были собраны в окаменелости.

Ученые обнаружили, что слизнеподобный организм кимберелла имел рот и кишечник и переваривал пищу так же, как это делают современные животные. Богатая энергией пища может объяснить, почему организмы эдиакарской биоты были такими крупными. Почти все ископаемые организмы, существовавшие до эдиакарской биоты, были одноклеточными.

«Для нас это был момент эврики: используя сохранившиеся химические вещества в окаменелостях, мы сделали содержимое кишечника животных видимым, даже если он давно разложился. Затем мы использовали эту же технику на более странных окаменелостях, таких как дикинсония, чтобы выяснить, как она питалась, и обнаружили, что у дикинсонии не было кишечника», — рассказал Йохен Брокс, профессор Исследовательской школы наук о Земле ANU, один из авторов исследования.