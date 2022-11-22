Почему гибель художника Васильева связана с мистикой

Даже те, кто не интересуются живописью, наверняка хотя бы раз видели картину гениального советского художника Константина Васильева «Ожидание», на которой изображена девушка со свечой в окне. Кстати, именно это полотно Васильев написал в год своей трагической гибели. Тогда его странная смерть вызвала множество пересудов и слухов.

Фото: Русская семерка Русская семерка

О художнике

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Константин Васильев родился в столице Адыгеи городе Майкопе в 1942 году. После победы семья перебралась в Татарстан, в поселок Васильево. Костя с детства прекрасно рисовал. Именно благодаря своему необыкновенному таланту 11-летний мальчик оказался в художественной школе-интернате в Москве. Правда, потом он вернулся в Татарстан, где в 1961 году закончил художественное училище.

Несмотря на то что Васильев был достаточно разносторонним художником (он рисовал и портреты, и батальные сцены, и пейзажи, и даже абстракции), широкому кругу зрителей он известен в основном по работам, выполненным под влиянием славянских сказок и мифов: «У колодца», «Ожидание», «Северный орел», «Человек с филином» и др.

Человек с филином

Последнюю картину «Человек с филином» можно в определенной степени назвать пророческой. На ней изображен старик с филином на руке. В ногах у старика лежит горящий пергамент, на котором указаны год смерти и имя художника.

В 1976 году в городе Зеленодольске, что неподалеку от Казани, проходила выставка, в которой в числе других местных живописцев участвовал и Константин Васильев. Тогда он был не столь известен и даже беден. Настоящее признание пришло к художнику только после его загадочной гибели.

29 октября после упомянутой выше выставки Константин вместе со своим другом Аркадием Поповым были обнаружены мертвыми на железнодорожном полотне неподалеку от станции Лагерная.

Странные обстоятельства гибели

Васильев и Попов двигались по железнодорожным путям, когда их обоих насмерть сбил скорый поезд. Уголовное дело по факту гибели сразу двух человек сотрудники милиции не возбудили. Все обстоятельства указывали на то, что произошел банальный несчастный случай.

Однако близкие Константина Васильева и многие его коллеги были не согласны с подобным выводом. В действительности в этом деле до сих пор больше вопросов, чем ответов. Например, как в тот день друзья вообще оказались на станции Лагерной? От Зеленодольска до Лагерной больше семи часов хода пешком или два с лишним часа на транспорте. Что Васильев с Поповым там забыли?