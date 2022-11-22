Почему индейка в Америке считается главным блюдом на День благодарения

Задумывались ли вы, почему жители США на День благодарения готовят именно индейку, а не говядину, курицу или свинину? Ответ кроется в том, как когда-то начинали отмечать этот праздник.

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Практически все американцы в День благодарения едят именно индейку. Но откуда пошла такая традиция?

По большей части это связано с празднованием этого дня в конце 1800-х годов. Единственная запись о том, что именно ели пилигримы, когда отмечали победу, связана с Эдвардом Уинслоу. Он мало сообщил о составе блюд: упомянута им была лишь некая птица. И это могла быть любая из диких птиц, в том числе утка, гусь.

Также историкам известно, что на тот момент важные ингредиенты для приготовления традиционных для Дня благодарения блюд были недоступны людям. Так, в самый первый День благодарения не было картофеля, зелёной фасоли.

Большая же часть традиций, связанных с Днём благодарения, зародилась только в середине XIX века. То есть спустя более чем два столетия после того, как пилигримы отметили первый урожай.

Официальным национальным праздником День благодарения стал в 1863 году. Это случилось благодаря президенту Аврааму Линкольну. После этого в популярном журнале Godey's Lady's Book, как и в других СМИ, появились статьи об этом празднике. В частности, рецепты блюд из Новой Англии, среди которых особое место занимала индейка.