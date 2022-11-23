Как мифология объясняет процесс одомашнивания собак

В рассказе Курта Воннегута «Лохматый пёс Тома Эдисона» Томас Эдисон обнаруживает, что собаки — интеллектуально более совершенные существа. Они настолько умны, что нашли самый простой способ выжить — подружиться с людьми. Когда Эдисон напрямую говорит своему пёсику об этом открытии, животное отвечает: «Почему бы нам не договориться? Давайте сохраним это дело в тайне — ведь уже не одну сотню тысяч лет всё идет хорошо, и все довольны. Зачем, как говорится, будить спящих псов?».

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То, что близкие взаимоотношения собак и человека насчитывают тысячелетия, полная правда. Эта многолетняя межвидовая дружба является предметом пристального наблюдения учёных, но вопрос о том, где, как и когда она зародилась, остаётся нерешенным. В отсутствие говорящих животных специалистам приходится полагаться на археологические и генетические данные. Но сходства между древними волками и первыми одомашненными собаками мешают исследователям точно разграничивать виды. В самые давние времена, когда волки ещё не были полностью одомашнены людьми, возможно, самым главным показателем было взаимодействие животных с человеком.

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В этом случае нам могут помочь народные легенды, считает историк Жюльен Д’Юи. Наша склонность к мифологизации жизни может быть такой же древней, как и отношения с собаками. Поэтому учёный обращается к древним мифам, чтобы пролить свет на историю одомашнивания питомцев.

Некоторые утверждают, что использование мифологии для отслеживания миграции людей и распространения информации ненадёжно, поскольку истории могут меняться с течением времени. Д’Юи не согласен: собаки играют главную роль во многих историях об истоках разных культур. И, поскольку эти мифы ложатся в основу народной идентичности, они становятся устойчивыми к ходу времени.

«С помощью мифологии можно получить объяснение археологии, выяснить причины одомашнивания, проверить многие гипотезы», — считает он.

Д’Юи обнаружил три основные сюжетные линии древних мифов, связанных с собаками. В первой — животных ассоциируют с загробной жизнью, во второй — рассказывается о союзе собак с людьми, а в третьей — хвостиков связывают со звездой Сириус. Различные версии этих историй можно встретить в мифологии разных народов мира. После этого, чтобы создать родословные мифов и показать, как легенды развивались, следуя за народами из одного региона в другой, историк обратился к биологической статистике.

Специалист считает, что сказки о собаках зародились в Центральной и Восточной Азии, распространились в Европе, Америке, а затем — в Австралии и Африке. Этот маршрут мифологического путешествия совпадает с предполагаемым маршрутом одомашнивания собак, подтверждённым генетическими и ископаемыми данными. «Это было неожиданностью», — говорит д'Юи. Он не был уверен, что собаки и наша мифология о них мигрировали вместе.

«Конечно, можно утверждать, что собак впервые одомашнили в Азии», — говорит Пэт Шипман, палеоантрополог и автор книги «Наши древнейшие компаньоны: История первых собак».

Специалист согласна с тем, что использование мифологии — это хороший способ заглянуть в прошлое, поскольку фольклор может дать представление о том, как древние люди ценили собак.

Распространённость древних мифов, в которых собаки считаются проводниками в загробный мир, указывает на то, что наши предки изначально одомашнили волков не для охоты, как принято считать, а по духовным и символическим причинам, утверждает д'Юи. По его словам, эта гипотеза согласуется с некоторыми археологическими находками, например, с захоронением 14 000-летней давности в Германии, в котором находилась пара людей и две собаки. При этом рука женщины лежала на голове одной из животных.

Д'Юи также применяет этот метод для изучения нашей связи с другими животными, такими как овцы — их мифологическая ассоциация с солнцем могла привести к одомашниванию. Он считает, что символические, а не утилитарные причины одомашнивания могут объяснить многие данные учёных.