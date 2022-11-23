Как балы Восточной Пруссии убивали дворян

Едкий запах «Кёльнской воды» и пота заполнял помещения богатых усадеб и замков Восточной Пруссии. Там, до начала ХХ века, часто происходили балы, устраиваемые дворянами по самым разным поводам. Соразмерно со своими средствами и возможностями.
В этой публикации мы раскроем лишь малую часть тайн этих пышных мероприятий, составляющих существенную часть среди известных нам празднеств знати того времени.
История балов уходит своими корнями в далекое средневековье. Один из самых первых балов был дан в 1385 году в французском городке Амьене, по случаю бракосочетания Карла VI с Изабеллой Баварской.
Постепенно, мода на балы широко распространилась по всей Европе и дошла до России.
К этой утомительной утехе бюргеры и прочие аристократы заблаговременно подготавливали свои наряды – вечерние платья и фраки, чтобы потом погрузиться в шторм танцев. А подготовка к балу-маскараду вообще считалась настоящим событием. Для них придумывались и создавались специальные маски, наряды, и разучивались соответствующие конкретному наряду танцы или пируэты. Для этого нанимались профессиональные танцмейстеры. Они же фактически «дирижировали» бальной культурой.
Балы могли длиться с вечера до самого утра. И эти почти беспрерывные танцы становились серьезным испытанием для здоровья танцующих. Причем, участниками балов были не только молодые люди, но и пожилые дворяне.
В XVII веке в моде были итальянские танцы — фротоллы, вилланеллы и гальярды. Их разучивали по специально издаваемым книгам. Одно из таких пособий по бальным танцам называлось: «Новые искусные и любимые танцы». С годами, жанровая палитра расширялась, в моду входили новые ритмы, па и фигуры. В XIX веке, на вершине популярности были – полонез, контрданс, аллеманду, вальс, полька и другие классические танцы.
Проще говоря, “Кёльнская вода”. В бальных залах лилась не только музыка, но и пот, буквально стекающий с тел состоятельных людей на пол, превращающий некогда красивые наряды в мокрые тряпки. Как известно, с вопросами гигиены раньше было очень непросто, и до появления первых дезодорантов ещё было далеко. Едкий запах пота заполнял все пространство зала, и не помогали даже «лошадиные» дозы «Кёльнской воды», отдушек и ароматической пудры.
Уловить в этом угаре запах марципана, Баварских колбас или копченого угря было просто невозможно.
Кроме этого, пахло юфтевой обувью кавалеров, мастикой для пола и гарью от каминов. К слову, именно эти источники тепла и уюта нередко становились причиной возгорания дам в пышных кринолинах.
Стоило в пылком танце задеть платьем в пол раскаленную кочергу, беззаботно крутануться у открытого огня, уронить на себя горящую свечу или керосиновую лампу, пламя вмиг охватывало танцующую. Быстро выбраться из своего наряда не представлялось возможным, дамы сгорали заживо. Их даже не могли опознать.
А ещё, спутником балов был «аромат» мочи, и не только… Танцы продолжались долго, пива и другого алкоголя хватало, и люди справляли нужду где придется. Например, на парадной лестнице дворянской усадьбы или замка. А то и вовсе за шторой. Нередко, на балы люди приходили со своими переносными «ночными вазами». Содержимое горшков позже выплескивалось прямо на улицу.
Балы того времени губили людей не только огнем, но и холодом. Натанцевавшись до упаду, с багровыми лицами и мокрыми от пота нарядами люди разъезжались по своим домам на каретах. Естественно в не отапливаемых. Как итог, сильные простуды и воспаления лёгких «валили с ног» успешных и состоятельных жителей Восточной Пруссии.