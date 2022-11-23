Как балы Восточной Пруссии убивали дворян

Едкий запах «Кёльнской воды» и пота заполнял помещения богатых усадеб и замков Восточной Пруссии. Там, до начала ХХ века, часто происходили балы, устраиваемые дворянами по самым разным поводам. Соразмерно со своими средствами и возможностями.

Фото: Кадр из фильма "Бал вампиров" Кадр из фильма "Бал вампиров"

В этой публикации мы раскроем лишь малую часть тайн этих пышных мероприятий, составляющих существенную часть среди известных нам празднеств знати того времени.

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История балов уходит своими корнями в далекое средневековье. Один из самых первых балов был дан в 1385 году в французском городке Амьене, по случаю бракосочетания Карла VI с Изабеллой Баварской.

Постепенно, мода на балы широко распространилась по всей Европе и дошла до России.

Полька до упаду

К этой утомительной утехе бюргеры и прочие аристократы заблаговременно подготавливали свои наряды – вечерние платья и фраки, чтобы потом погрузиться в шторм танцев. А подготовка к балу-маскараду вообще считалась настоящим событием. Для них придумывались и создавались специальные маски, наряды, и разучивались соответствующие конкретному наряду танцы или пируэты. Для этого нанимались профессиональные танцмейстеры. Они же фактически «дирижировали» бальной культурой.

Балы могли длиться с вечера до самого утра. И эти почти беспрерывные танцы становились серьезным испытанием для здоровья танцующих. Причем, участниками балов были не только молодые люди, но и пожилые дворяне.

В XVII веке в моде были итальянские танцы — фротоллы, вилланеллы и гальярды. Их разучивали по специально издаваемым книгам. Одно из таких пособий по бальным танцам называлось: «Новые искусные и любимые танцы». С годами, жанровая палитра расширялась, в моду входили новые ритмы, па и фигуры. В XIX веке, на вершине популярности были – полонез, контрданс, аллеманду, вальс, полька и другие классические танцы.

Одеколон литрами, пот ведрами

Проще говоря, “Кёльнская вода”. В бальных залах лилась не только музыка, но и пот, буквально стекающий с тел состоятельных людей на пол, превращающий некогда красивые наряды в мокрые тряпки. Как известно, с вопросами гигиены раньше было очень непросто, и до появления первых дезодорантов ещё было далеко. Едкий запах пота заполнял все пространство зала, и не помогали даже «лошадиные» дозы «Кёльнской воды», отдушек и ароматической пудры.

Уловить в этом угаре запах марципана, Баварских колбас или копченого угря было просто невозможно.

Кроме этого, пахло юфтевой обувью кавалеров, мастикой для пола и гарью от каминов. К слову, именно эти источники тепла и уюта нередко становились причиной возгорания дам в пышных кринолинах.

Стоило в пылком танце задеть платьем в пол раскаленную кочергу, беззаботно крутануться у открытого огня, уронить на себя горящую свечу или керосиновую лампу, пламя вмиг охватывало танцующую. Быстро выбраться из своего наряда не представлялось возможным, дамы сгорали заживо. Их даже не могли опознать.

По танцам и нужде

А ещё, спутником балов был «аромат» мочи, и не только… Танцы продолжались долго, пива и другого алкоголя хватало, и люди справляли нужду где придется. Например, на парадной лестнице дворянской усадьбы или замка. А то и вовсе за шторой. Нередко, на балы люди приходили со своими переносными «ночными вазами». Содержимое горшков позже выплескивалось прямо на улицу.