Палеоэкологи воссоздали рецепты неандертальцев

Ученые Ливерпульского университета опровергли представления о неандертальцах как о примитивных существах, которые питались исключительно сырым мясом и ягодами. Новое исследование показало, что они умели готовить и даже делали весьма сложные блюда, сообщает Antiquity.

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В пещерном комплексе на севере Ирака обнаружили обуглившиеся остатки, которые, по словам палеоэкологов, могут быть образцом древнейшего приготовленного блюда. Эксперты проанализировали их состав и пришли к выводу, что изначально это была лепешка (или блинчик) с ореховым привкусом.

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Важную находку сделали в жилище неандертальцев в пещерах Шанидар. Ее возраст оценили в 70 тысяч лет.

Находка показала, что неандертальцы, освоившие непростые рецепты, обладали определенной культурой питания. Приготовление пищи производилось из разнообразных ингредиентов и в несколько этапов.

Гоминиды использовали различные комбинации семян, чтобы добиться определенного вкуса блюда. Они дополняли мясо дикими орехами и травами, а также бобовыми (чечевицей и дикой горчицей). Поскольку они не умели изготавливать горшки, то замачивали семена в шкурах животных.

В отличие от современных поваров, неандертальцы не очищали семена от кожуры. Но они умели растирать их камнями, чтобы получить зернистый продукт. Известно, что кожура дает определенную горечь. По мнению ученых, гоминиды могли сохранять ее намеренно, чтобы получить соответствующий привкус.

«Оценив воссозданный рецепт, я думаю, мы сможем понять, почему у неандертальцев были так сильно разрушены зубы», – отметили ученые.

Долгое время считалось, что сложные методы приготовления пищи появились только после перехода людей от охоты и собирательства к сельскому хозяйству, то есть 6-10 тысяч лет назад. Но находка в Шанидаре и некоторых других пещерах показывает, что «диеты эпохи палеолита были разнообразными, а доисторическая кулинария – сложной».