Глухая собака выучила язык жестов за два месяца

Глухая собака из Германии выучила язык жестов за два месяца, пишет LADBible. Теперь пес может контактировать с хозяйкой и понимает команды.

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Когда Джо Ле Пейдж узнала, что ее пес по кличке Рафа глухой, начала учить его языку жестов. За два месяца питомец выучил несколько команд: "сидеть", "стоять", "дай лапу", "лежать", "ко мне", однако обучение еще не завершено.

По словам женщины, она хочет обучить животное и другим знакам, чтобы им было легче коммуницировать.

"Потенциально он мог бы стать одной из первых собак-терапевтов для глухих людей", - считает хозяйка.

Пейдж вспоминает, что когда в июне купила пса, она понятия не имела, что он глухой. Позже женщина обратила внимание, что Рафа не реагирует на громкие звуки, и отвела его в к ветеринару.