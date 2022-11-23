Выбранный для татуировки рисунок на лице блогера рассмешил подписчиков

Пользователь сети с никнеймом bigheadbonnie сделал на лице татуировку в виде бабочки и рассмешил подписчиков. Соотвествующий видеоролик появился на его странице в TikTok.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

В начале видео Бонни предстал перед камерой с нанесенным с помощью трафарета рисунком. Он хотел, чтобы татуировка в виде бабочки, которую он изначально выбрал, располагалась на виске у его брови. При этом сам рисунок должен был быть небольшого размера. Однако мастер не учел пожелания мужчины и сделал ему татуировку на пол-лба.

Ролик набрал более 147 тысяч лайков. Зрители, в свою очередь, подвергли насмешкам татуировку блогера. «Мне кажется, это увеличенная версия того, что ты просил. Мастер, видимо, хотел, чтобы его работу все увидели», «Очень мило, просто немного увеличено», «Ты разве не почувствовал, когда тебе били татуировку прямо на лбу?» — высказывались они.