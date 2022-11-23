Святой Георгий Победоносец: чудеса, о чем ему молятся

23 ноября – один из дней, когда православной церковью почитается святой Георгий Победоносец, или Георгий Каппадокийский. Это один из самых известных христианских святых. Он изображен на российском гербе в виде всадника на белом коне, поражающего копьем змея. Кто такой святой Георгий Победоносец и о чем ему можно молиться в этот день?

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Чудеса святого Георгия Победоносца

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Георгий Победоносец – великомученик, живший в III веке. Святой родился в Каппадокии, но после смерти отца вместе с матерью уехал в Палестину. Святой Георгий принадлежал к знатной семье. В юношестве он пошел на военную службу и был замечен римским императором Диоклетианом. Георгия Победоносца назначили одним из старших военачальников и поручили начать расправу над христианами. Однако он раздал нищим все свое наследство и предстал перед Сенатом, объявив о своем вероисповедании.

Святой Георгий Победоносец отказался отречься от Христа и был подвергнут мучительным пыткам. Его пытались заколоть кольями, придавливали грудь тяжелым камнем в темнице, но ничего не могло навредить великомученику. Однажды его привязали обнаженного к колесу с железными шипами. Согласно преданьям, святой кричал от боли и призывал Господа, но потом внезапно замолчал. Стражники сняли его истерзанное тело с колеса, как вдруг все потемнело, разразился гром и прозвучал голос: «Не бойся, Георгий, Я с тобою». А рядом с Георгием Победоносцем появился ангел, и все раны на его теле зажили. Присутствующие при пытке уверовали в Бога, пополнив ряды христиан.

«Верующий в Него ни во что вменяет мучения и способен сотворить дела, которые сотворил Христос», - говорил Георгий Победоносец.

Еще одно чудо, которое сотворил великомученик, – воскрешение умершего. История гласит, что император Диоклетиан заставил Георгия Победоносца доказать свою святость и оживить покойника. Святой стал молиться, прося Господа помочь людям Его познать, и тогда открылась гробница, из которой вышел умерший.

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История победы над змеем

Самое известное чудо, связанное с Георгием Победоносцем, - это его победа над змеем, которая стала символом торжества христианства над язычеством. Согласно преданиям, есть две версии произошедшего: Георгий Победоносец одолел чудовище в начале своей воинской службы или же после своей смерти. Боровшийся с язычеством святой был казнен 23 апреля 303 года.

Как гласят преданья, это произошло недалеко от ливанского города Бейрут. Каждый день местные жители отдавали в качестве приношения змею одного юношу или одну девушку, пока Георгий Победоносец на коне не сразился с чудищем на озере. Святой на коне нанес удар змею в гортань и пригвоздил его к земле. Лицезревшие подвиг Георгия приняли крещение, а на месте сражения построили храм.

О чем молятся Георгию Победоносцу