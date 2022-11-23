5 книг о гармонии человека и природы

Здорово, что многие активно интересуются вопросами осознанного потребления, читают книги о сохранении природы и пользуются советами о правильной утилизации отходов. Если вы погружены в эту тему, то наверняка уже успели ознакомиться тематической литературой с конкретными советами. А сейчас предлагаем вам разнообразить чтение другой литературой: мы вместе с книжной сетью «Буквоед» составили подборку художественных книг про спасение планеты и единение человека с природой.

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«Не стреляйте в белых лебедей», Борис Васильев

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Главный герой книги, Егор Полушкин — добродушный человек, любящий природу. Ему очень сложно найти себя — одно увольнение следует за другим, потому что медлительность и излишняя старательность героя всюду считаются недостатками. Всё меняется, когда Егор получает должность лесника. Он полностью отдаётся любимому делу — защите природы.

«Маленький принц», Антуан де Сент-Экзюпери

Маленький принц — мальчик из другой планеты, отправившийся в путешествие. Он никак не может понять взрослых, которые вечно куда-то спешат и не обращают внимания на действительно важные вещи. Для Маленького принца самое главное — это любовь ко всему, что нас окружает — к людям, животным, природе.

«Последний американец», Элизабет Гилберт

Книга основана на реальных событиях, происходящих, начиная с 1977 года. Всё началось с решения семнадцатилетнего американца Юстаса Конвея отказаться от богатства и жизни в обществе и уйти жить в дикую природу. Он путешествует по Америке, Новой Зеландии, Альпам и осваивает нашу невероятную планету.

«Там, где раки поют», Делия Оуэнс

Киа Кларк — девушка, ведущая отшельничий образ жизни. Для неё дом — это болото, а друзья — животные, обитающие на нём. Именно поэтому Киа называют Болотной Девчонкой и не доверяют ей — неудивительно, что в убийстве популярного парня подозревают именно её. Киа предстоит справиться с навалившимися на неё трудностями и обрести гармонию не только с природой, но и с собой.

«Земляничный вор», Джоанн Харрис