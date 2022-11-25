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1 час назад

Вы можете отправить сообщение на лунный корабль NASA. Его увидит весь мир

Ferra.ruиещё 1

Лунная Миссия NASA “Артемида-1” включает в себя множество технологий, в том числе Callisto - совместная работа компаний Lockheed Martin, Amazon и Cisco. Приятным дополнением к Callisto является возможность опубликовать любому желающему сообщение на экран iPad внутри корабля. После модерации, само собой.

Как отправить сообщение на лунный корабль NASA
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В настоящее время космический корабль NASA "Орион" без экипажа находится на орбите вокруг Луны, а вместе с ним и демонстрационный образец технологии Callisto, который включает в себя настроенный iPad и приложение Alexa.

Космическое агентство хочет, чтобы будущие астронавты использовали систему Callisto для голосовой и видеосвязи, как объяснил ранее в этом году Говард Ху, заместитель руководителя программы "Орион" в НАСА.

А пока что, помимо испытания технологии, команда-разработчик делает возможным отправить на этот iPad любое ваше сообщение, чтобы оно было видно "для всего мира". Для этого зайдите на сайт Callisto и прокрутите страницу вниз, пока не увидите специальную форму. Если ваше сообщение будет одобрено, оно появится внутри капсулы "Орион", которая в настоящее время направляется к далекой ретроградной орбите вокруг Луны.

Истории,Amazon,Cisco,Роскосмос,NASA,
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