Как отправить сообщение на лунный корабль NASA

Лунная Миссия NASA “Артемида-1” включает в себя множество технологий, в том числе Callisto - совместная работа компаний Lockheed Martin, Amazon и Cisco. Приятным дополнением к Callisto является возможность опубликовать любому желающему сообщение на экран iPad внутри корабля. После модерации, само собой.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

В настоящее время космический корабль NASA "Орион" без экипажа находится на орбите вокруг Луны, а вместе с ним и демонстрационный образец технологии Callisto, который включает в себя настроенный iPad и приложение Alexa.

Космическое агентство хочет, чтобы будущие астронавты использовали систему Callisto для голосовой и видеосвязи, как объяснил ранее в этом году Говард Ху, заместитель руководителя программы "Орион" в НАСА.