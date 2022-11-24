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2 часа назад

Американка переехала жить в машину ради экономии на счетах за ЖКХ

Lenta.ru

Жительница американского штата Флорида, 31-летняя Никита Крамп, переехала жить в машину в попытке сэкономить на счетах за ЖКХ на фоне кризиса стоимости жизни. Об этом пишет издание Daily Mirror.

Американка переехала жить в машину ради экономии на счетах за ЖКХ
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Девушка долгое время испытывала материальные проблемы, несмотря на наличие двух работ, ей приходилось жить от зарплаты до зарплаты, которую она практически полностью тратила на оплату аренды и счетов, говорится в публикации. В результате, после всех расходов, у американки на руках оставалось лишь 100 долларов. Крамп сменила место жительства три года назад, что, по ее словам, наконец обеспечило ей финансовую стабильность. Ей удалось накопить 25 тысяч долларов, которые она внесла в залог за фургон.

Девушка отметила, что, хоть подобный образ жизни и создал для нее определенные трудности, она стала намного счастливее. Она также рассказала, что оборудовала автомобиль складным столиком для комфортного приема пищи внутри машины. Багажник американка поделила на четыре отсека для хранения различных категорий вещей. Душ она принимает в круглосуточных спортзалах, а для приготовления ужина использует бытовую технику друзей.

Американка также поделилась, что в прошлом году она начала зарабатывать на создании контента для социальных сетей, а количество ее подписчиков в TilkTok и Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена) превысило 1,1 миллиона человек.

Ранее британцам предложили покупать пакетные туры в Египет, чтобы получить возможность не оплачивать счета за газ и отопление. Отмечается, что отдых в Хургаде обойдется им в 650 фунтов (около 45 тысяч рублей) на человека.

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