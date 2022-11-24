Выгуливание домашних кошек приведет к угрозе биоразнообразия

Ученые предупредили, что выпуская домашнюю кошку на улицу, хозяева рискуют здоровьем питомца и своим.

Фото: runews24.ru runews24.ru

Домашних кошек не стоит выгуливать на улице. По данным ученых из Университета Мэриленда, гуляя на улице, они подвергают угрозе биоразнообразие. Так, согласно работе, опубликованной в журнале Frontiers in Ecology and Evolution, среднестатистическая домашняя кошка с вероятностью в 61% может гулять там же, где обитают еноты или лисы. Вероятность встречи с опоссумами составляет 56%.

Авторы работы напоминают, что дикие животные могут быть больны бешенством, а кошки рискуют заразиться от них, что угрожает их жизни и жизни владельцев.