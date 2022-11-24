Почему «Черная пятница» называется именно так

На этой неделе во всем мире стартует «Черная пятница». Но почему у дня шоппинга и огромных скидок такое мрачное название? Рассказываем, когда появился термин, как его трактуют, и при чем тут американский День благодарения.

Фото: РИА "ФедералПресс" РИА "ФедералПресс"

«Черная пятница» (Black Friday) – день распродаж, когда ретейлеры продают товары со скидками 50–90 %. Проходит в последнюю пятницу ноября.

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Первые подобные акции провели в Америке еще в середине XIX века. День для распродажи выбрали максимально удачный – сразу после Дня благодарения (отмечается в последний четверг ноября) и перед рождественскими праздниками. Сейчас «Черная пятница» проходит практически во всем мире. В России акция стала популярной десять лет назад.

Почему акцию назвали «Черной пятницей»

Свое название акция получила не сразу. Сам термин «Черная пятница» впервые озвучили в 1869 году. Тогда в сентябре, как раз в пятницу, курс золота на фондовом рынке США обвалился на 30 % и многие фирмы разорились почти мгновенно.

Еще одну трактовку «Черная пятница» получила в середине XX века. Филадельфия после Дня благодарения традиционно вставала в мертвые пробки, а в магазинах начиналась давка из желающих купить подарки к Рождеству с огромными скидками. Ежегодный коллапс в итоге прозвали «Черной пятницей».

Третья трактовка – уже без негативного шлейфа – связана с ретейлом, и близка по смыслу к современной «Черной пятнице». По легенде в бухгалтерском учете США убыточные дни отмечаются красным цветом, а прибыльные – черным. И название «Черная пятница» для дней, когда продавцы получают гигантскую выручку, действительно подходит.

«Черная пятница» – 2022 в России

В этом году акция стартует в ночь с 24 на 25 ноября и продлится несколько дней. Одни площадки готовы давать огромные скидки до 26 ноября, другие – до 28 ноября. Кстати, сразу после «Черной пятницы» стартует «Киберпонедельник» – день распродаж в интернет-магазинах.