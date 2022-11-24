Зачем англичане уничтожили коренных жителей Тасмании

380 лет назад голландский мореплаватель Абель Тасман открыл остров, названный впоследствии его именем, — Тасманию. Это открытие имело самые печальные последствия для местного населения. С появлением на острове британских поселенцев, его коренные жители были практически полностью уничтожены. Уже в XIX веке в мире не осталось ни одного чистокровного тасманийца, а в начале XX столетия — умерла последняя носительница тасманийских языков. Историки утверждают, что действия британских властей и поселенцев в отношении коренного населения Тасмании имели все признаки геноцида.

Фото: Robert Dowling Robert Dowling

24 ноября 1642 года экспедиция Нидерландской Ост-Индской компании открыла остров, названный впоследствии в честь её руководителя Тасманией. Это открытие имело печальные последствия для местного населения. С появлением на острове европейцев, коренные жители были практически полностью уничтожены всего за несколько десятилетий.

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Первые контакты

Первые люди появились на территории современной Тасмании около 40 тыс. лет назад. В то время остров был соединён с материковой частью Австралии «сухопутным мостом», который со временем был затоплен из-за повышения уровня океана после завершения последнего ледникового периода. Поэтому тасманийцы на протяжении тысячелетий жили в полной изоляции.

Природа Тасмании предоставляла коренному населению всё необходимое для жизни. Тасманийцы занимались охотой на кенгуру и морских животных, добычей моллюсков. Они производили каменные инструменты, корзины и лодки из коры. В качестве оружия использовали деревянные копья и палицы. Известно, что коренные жители Тасмании практиковали некие магические обряды.

Тасманийцы делились на несколько племён. Современные историки оценивают их общую численность на момент прихода европейских колонизаторов примерно в 15 тыс. человек. По словам экспертов, местное население создало уникальную культуру на основании технологий каменного века, поддерживая равновесие в сложившейся на острове экологической системе.

«Открытие Тасмании европейцами произошло случайным образом», — отметил в беседе с RT генеральный директор Латиноамериканского центра имени Уго Чавеса Егор Лидовской.

В XVII веке обширные территории в Юго-восточной Азии контролировала Нидерландская Ост-Индская компания. Её функционеры были заинтересованы в исследовании южной части Тихого океана. Многие географы того времени считали, что в Южном полушарии находится огромный континент, богатый ценными ресурсами. Для поиска этой земли было решено снарядить экспедицию, руководителем которой был назначен один из лучших мореплавателей компании — Абель Тасман. В его распоряжение передали два хорошо вооружённых судна: Heemskerck и Zeehaen.

Экспедиция Тасмана началась 14 августа 1642 года. Покинув Яву, экспедиция зашла на остров Маврикий, а затем двинулась в неизвестную европейцам южную часть Тихого океана. 24 ноября её участники открыли остров, который был назван в часть губернатора Нидерландской Ост-Индии Землёй Ван Димена, а в дальнейшем переименован в Тасманию. О контактах Абеля Тасмана и его товарищей с коренным населением острова ничего не известно. Золота и пряностей в Тасмании нидерландцы не нашли.

«Не обнаружив богатств и населения, с которым можно выгодно торговать, Тасман пришёл к выводу о бесперспективности освоения открытого им острова, и подарил тем самым более полутора столетий спокойной жизни местному населению», — подчеркнул в разговоре с RT ведущий научный сотрудник ИРИ РАН Андрей Богданов.

Однако, как отмечают историки, это было всего лишь отсрочкой приговора. В Европе узнали о Тасмании, и судьба её жителей была предрешена.

В 1772 году состоялся первый официально задокументированный контакт между европейцами и коренным населением Тасмании, когда на остров высадилась французская экспедиция Марка Жозефа Марион-Дюфрена.

Британская колонизация

В начале XIX века Тасманией заинтересовались британцы, опасавшиеся, что остров, находящийся в непосредственной близости от Австралии, может быть захвачен враждебной им Францией. В 1803 году в бухте Рисдон было основано первое британское поселение на территории Тасмании. Сначала население английской колонии состояло преимущественно из военнослужащих и каторжников, и лишь небольшую его часть составляли свободные поселенцы. Однако вскоре британцы поняли, что освоение острова может быть экономически перспективным, и количество колонистов стало стремительно расти.

«Условия Тасмании идеально подходили для ведения сельского хозяйства, и на остров начали массово переезжать выходцы из страдающей от нехватки свободной земли Великобритании», — пояснил в комментарии RT профессор МПГУ Виталий Захаров.

Вскоре на фермах Тасмании насчитывался уже почти миллион овец. Они разрушили местную экосистему. Кенгуру и другие дикие животные, тысячелетиями служившие пищей тасманийцам, были лишены привычной для них среды обитания.

Первый вооружённый конфликт между британцами и тасманийцами произошёл в 1804 году, когда английские военнослужащие открыли огонь по охотничьему отряду местных жителей. В дальнейшем ситуация только усугублялась. По словам историков, британцы безнаказанно насиловали местных женщин и похищали детей-тасманийцев, превращая их в прислугу. Устав от террора со стороны европейских захватчиков, представители коренного населения в 1820-е годы попытались оказать им сопротивление. Эти события известны среди историков как «Чёрная война».

Вице-губернатор Тасмании полковник Джордж Артур отправлял тасманийцев под суд за попытки сопротивляться белым поселенцам. Но таким образом сломить сопротивление коренного населения ему не удалось. В 1826 году он объявил тасманийцев «мятежниками» и позволил военнослужащим и полиции совершать набеги на их поселения без какого-либо повода. Это привело к гибели значительного количества коренных жителей. Но окончательно сломить тасманийцев не удалось. Тогда Артур объявил на Тасмании военное положение и заявил, что тасманийцы являются «открытыми врагами государства». Началось тотальное истребление людей, вся вина которых заключалась в том, что они родились на своей земле.

Осенью 1830 года колониальные власти собрали около 2200 военных, полицейских, поселенцев и каторжников, и направили их прочёсывать территорию острова, вытесняя коренное население на прибрежные территории. На эту операцию было направлено около половины от всех доходов, собранных в колонии за год. По официальным данным, её непосредственные результаты были достаточно скромными: двое аборигенов погибли и ещё двое попали в плен. Однако масштабы карательных мероприятий произвели на тасманийцев гнетущее впечатление. Представители коренного населения, которых к этому времени оставалось всего несколько сотен, пошли на переговоры с британской администрацией.

В 1830-е годы большинство из коренных тасманийцев согласились переселиться на остров Флиндерс в Бассовом проливе. Их оказалось всего около 200 человек. На новом месте тасманийцы умирали от завезённых европейцами болезней, истощения и последствий эмоциональных травм. К 1847 году на острове в живых остались всего около 40 тасманийцев. Их было решено вернуть в Тасманию — в местность известную, как Ойстер-Коув.

Последней чистокровной коренной жительницей Тасмании считается дочь вождя одного из племён по имени Труганини, получившая от британцев прозвище Лалла Рук. Она умерла в 1876 году. После её смерти на острове из людей с тасманийской кровью остались только потомки от смешанных браков европейцев и представителей местного населения. В 1905 году умерла последняя носительница тасманийских языков — Фанни Кокрейн Смит.

По словам историков, британцы уничтожили тасманийцев с такой скоростью, что учёные не успели изучить их аутентичную культуру и языки. Науке сегодня даже неизвестно, сколько всего существовало тасманийских языков и с какими другими языками они находились в родстве.