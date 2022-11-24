Книга рекордов Гиннесса объявила возраст самой старой в мире кошки

Книга рекордов Гиннесса официально признала кошку по кличке Флосси из Великобритании старейшей из ныне живущих во всем мире. Об этом сообщается на сайте издания.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Флосси объявили старейшей кошкой на планете 10 ноября, ей 26 лет и 329 дней. Такой возраст примерно соответствует 120 человеческим годам. В декабре 1995 года животное подобрал на улице сотрудник одной из больниц графства Мерсисайд. Через десять лет первый хозяин Флосси скончался, и ее взяла к себе его сестра. В новом доме кошка прожила еще 14 лет, до смерти своей второй хозяйки. Тогда животное забрал сын первого владельца.

В августе 2022 года мужчина понял, что больше не может ухаживать за 26-летней Флосси должным образом, так как она оглохла и почти полностью ослепла. Он передал кошку на попечение кошачьему приюту Cats Protection. Сотрудники учреждения очень удивились, когда обнаружили, что их новой постоялице скоро исполнится 27 лет, и решили обратиться в Книгу рекордов Гиннесса, чтобы узнать, не является ли Флосси самой пожилой кошкой в мире.

В итоге кошку действительно признали самой старой представительницей своего вида. Из приюта Флосси забрала домой волонтер Вики Грин, имеющая большой опыт ухода за пожилыми кошками. Она рассказала, что несмотря на возраст, потерю слуха и слабое зрение, долгожительница очень ласковая и любопытная, любит хорошо поесть и быстро адаптировалась к новому дому.

Старейшей кошкой в истории считается Крим Пафф из США. Она родилась в 1967 году и скончалась в 2005-м в возрасте 38 лет и трех дней.