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2 часа назад

Как бы выглядели динозавры сейчас, если бы не вымерли

Ferra.ru

Миллионы лет назад по какой-то причине динозавры, долго царившие в фауне Земли, вымерли. Но что если бы этого не случилось?

Как бы выглядели динозавры сейчас, если бы не вымерли
Фото: Ferra.ruFerra.ru

В 1980-х годах палеонтолог Дейл Рассел (Dale Russell) предложил мысленный эксперимент, в котором плотоядный динозавр превратился в разумного пользователя различных инструментов. У этого «динозавроида» был большой мозг, большие пальцы рук, и он ходил прямо, как человек.

Как считают учёные сейчас, это не невозможно, но маловероятно. Биология животного всё же ограничивает направление его эволюции. Дело в том, что у динозавров не очень хорошо «получалось» отращивать большие мозги. Возможно, со временем у них развился бы немного больший мозг, но мало доказательств того, что эти ящеры стали бы гениями.

Сегодня некоторые потомки динозавров — такие птицы, как вороны и попугаи — имеют сложный мозг. Они могут использовать инструменты , говорить и считать. Но именно у млекопитающих, таких как человекообразные обезьяны, слоны и дельфины, развился самый большой мозг и самое сложное поведение.

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