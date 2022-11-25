Как бы выглядели динозавры сейчас, если бы не вымерли

Миллионы лет назад по какой-то причине динозавры, долго царившие в фауне Земли, вымерли. Но что если бы этого не случилось?

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В 1980-х годах палеонтолог Дейл Рассел (Dale Russell) предложил мысленный эксперимент, в котором плотоядный динозавр превратился в разумного пользователя различных инструментов. У этого «динозавроида» был большой мозг, большие пальцы рук, и он ходил прямо, как человек.

Как считают учёные сейчас, это не невозможно, но маловероятно. Биология животного всё же ограничивает направление его эволюции. Дело в том, что у динозавров не очень хорошо «получалось» отращивать большие мозги. Возможно, со временем у них развился бы немного больший мозг, но мало доказательств того, что эти ящеры стали бы гениями.