Почему стоит заняться творчеством прямо сейчас

Фото: Unsplash.com Unsplash.com

Если творчество не ваш основной род деятельности, то, казалось бы, как оно поможет в работе и повседневной жизни? И зачем вообще уделять этому время? Вместе с проектом Муза от образовательного маркетплейса Edutoria рассказываем о 10 преимуществах творческой деятельности.

Видео дня

.disclamer { display: block; background-color:#cbece0; font-family:sans-serif; font-size: smaller; text-align: left; padding: 10px; }

Развитие креативного мышления

Этот тип мышления подразумевает создание чего-то нового или нестандартный подход к привычным вещам. Благодаря развитому креативному мышлению человек способен быстро реагировать на проблемы и придумывать неочевидные решения в разных ситуациях, будь то проект на работе, переезд или простая бытовая задача вроде уборки.

В творческом процессе необходимо постоянно генерировать новые идеи. В танце это нестандартные движения тела, в рисовании — оригинальные изображения, в музыке — необычное звучание. Французский математик Анри Пуанкаре предположил, что творческий процесс состоит из четырех ступеней: постановка задачи, бессознательная работа, озарение и развитие решения. Все это способствует созданию новых нейронных связей.

Познание мира

Через творчество мы можем познакомиться с культурой других стран или лучше узнать ту, в которой мы выросли. Допустим, рукоделие напрямую связано с традициями и обычаями. Танец также отражает поведенческие особенности народов и порой содержит в себе элементы древних ритуалов. Так через творчество можно узнать окружающий мир.

Самопознание

У некоторых есть предубеждение, что для творчества обязательно нужен какой-то врожденный талант или, иными словами, дар. Хотя этому вполне можно научиться благодаря регулярным занятиям и профессиональным наставникам. Так вы раскроете в себе способности, о которых даже не подозревали.

Расширение круга знакомств

Большую часть своего времени человек находится в привычной ему профессиональной среде. Занятия творчеством же позволяют встретить людей других профессий. У них, соответственно, другие увлечения, видение, и благодаря общению с ними можно также расширить кругозор.

Концентрация внимания

Вероятно, каждый из нас во время выполнения рабочих задач или бытовых дел в какой-то момент замечал, что уже давно думает о чем-то своем. Благодаря интересу и вовлеченности в творческую задачу можно наконец успокоить свой «блуждающий ум».

Тем, кто ищет вдохновение, стремится раскрыть свой талант и заниматься творчеством, помогут курсы проекта Муза.

Снятие стресса

В процессе творчества человек концентрируется на поставленной задаче и порой даже входит в то самое состояние потока, забывая обо всех задачах и останавливая бесконечный внутренний диалог. Так тревожные мысли исчезают, и вместе с ними снижается уровень стресса.

Полноценное проживание эмоций

Занятия творчеством имеют терапевтический эффект. Через творческую деятельность мы проживаем различные эмоции и свободно выражаем их, например, через танец, рисование, музыку. Возможно, в этом процессе могут возникнуть эмоционально насыщенные ситуации из прошлого, которые получится словно прожить заново и тем самым освободиться от подавленных ранее чувств.

Улучшение памяти

Если вы уделяете творческим занятиям достаточно времени, со временем навыки рисования или игры на музыкальном инструменте доходят до автоматизма. Но вначале вам действительно придется запоминать много нового. Например, в изобразительном искусстве это может быть техника работы с разными инструментами, в танце это запоминание движений, в музыке — нот и текстов.

Пробуждение интереса к жизни

Благодаря тому что творчество позволяет иначе смотреть на мир и самого себя, пробуждается интерес к жизни. Новые творческие задачи, требующие необычных решений, оживляют и делают жизнь красочнее.

Развитие эстетического интеллекта

Эстетический интеллект в широком смысле — это чувство «вкуса» и способности понимать, как достичь эстетического удовольствия. Это понятие ввела Полин Браун, автор книги «Эстетический интеллект. Как его развивать и использовать в бизнесе и жизни». Понимание и ощущение эстетики можно применять как в повседневности, например преображая свой дом, так и в работе — допустим, создавая красивые презентации. Творческая деятельность способствует развитию этого чувства прекрасного.