7 добрых историй, в которых можно спрятаться от невзгод

Сейчас как никогда каждый из нас нуждается в поддержке. Если выходить из дома совсем не хочется — не заставляйте себя. Мы как раз принесли добрых 7 историй, которые согреют в холодные вечера и подарит надежду на лучшее.

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Психологический роман о сопереживании, дружбе, потерях и о том, как случайная встреча может изменить жизнь. Финну 10 лет. Его родители на грани развода, а сам он ежедневно сталкивается с буллингом. Однажды он и 59-летняя Каз, ухаживающая за больным братом, оказываются на месте преступления. Момент, который им предстоит пережить вместе, разделит их историю на до и после.

Оливия учится в аспирантуре Стэнфордского университета. Много работает и страдает комплексом самозванца. На личную жизнь времени не остается совсем. Чтобы доказать друзьям, что у неё все под контролем, она целует первого встречного. Им оказывается заносчивый молодой учёный, который соглашается подыграть девушке. Чем обернутся эти фейковые отношения, никто не знает, но все точно пойдет не по плану.

Трогательный японский роман о том, как всего одна книга может помочь найти смысл в жизни и добавить в нее новых красок. Под обложкой — 5 глав, каждая знакомит нас с новыми героями. Они приходят в библиотеку за определенной литературой, а уходят с тем, что совсем не собирались брать. Загадочный библиотекарь Саюри Комати рекомендует своим посетителям неожиданные книги, встреча с которыми позволит героям узнать нечто важное о себе и о мире и изменить отношение к жизни.

Основанная на реальных событиях история о книжном магазинчике «Шекспир и компания», который юная Сильвия Бич открывает на левом берегу Сены. Она даже не подозревает, что с его помощью будет творить историю. Совсем скоро ведущие писатели того времени — от Хемингуэя до Стайн — будут считать «Шекспира» вторым домом. А сама Сильвия будет участвовать в издании великого романа «Улисс» Джеймса Джойса. Вас ждут Париж 1920-30-х годов, разочарования, радости, восхитительные эпизоды из жизни литературных героев. И много, очень много книг.

Трогательный роман о дружбе, взаимопонимании и о том, как хорошая книга может изменить жизнь. Пожилой книгоходец Карл Кольхофф выбирает особенные книги для своих особенных покупателей и относит им домой. Однажды в его отточенный ритуал врывается маленькая своенравная девочка и переворачивает жизнь Карла и его читателей с ног на голову.

Красивая атмосферная история о настоящей любви, дружбе, поддержке и умении ценить каждое мгновение жизни. С каждой страницы «звучат» музыкальные хиты прошлого столетия и завораживает красота моря и звездного неба. Лея потеряла родителей в результате несчастного случая. Из-за чего отказалась от рисования и ушла в себя. Лучший друг ее брата Аксель, в которого девушка всегда была влюблена, предлагает девушке пожить в своем доме, чтобы помочь ей справиться с утратой. Как они проживут целый год в одном доме?