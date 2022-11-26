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4 часа назад

Пьеса Агаты Кристи «Мышеловка» дебютирует на Бродвее в 2023 году

Вечерняя Москва

В следующем году в Бродвейском театре состоится дебют детективной пьесы Агаты Кристи «Мышеловка», являющейся мировым рекордсменом по продолжительности постановок. Об этом сообщила газета Guardian.

Пьеса Агаты Кристи «Мышеловка» дебютирует на Бродвее в 2023 году
Фото: Вечерняя МоскваВечерняя Москва

В материале говорится, что первая постановка пьесы состоялась в Лондоне в 1952 году. Показы продолжались до марта 2020 года, однако коронавирусная пандемия повлияла на продолжение показов — их временно отменили. Представления возобновились только на следующий год.

Через 70 лет после премьеры постановку покажут на Бродвее. По случаю мероприятия Лондон временно передаст Нью-Йорку каминные часы, которые являются единственной сохранившейся вещью с премьеры в 1952 году. Данное событие организовывают британский и американский постановщики Адам Шпигель и Кевин Макколум.

На прошлой неделе состоялась премьера хореографического спектакля в ритмах фламенко «Дом Бернарды» в театре «Русская песня». Режиссерами постановки стали Елена Сова и Антон Преснов, хореография — выдающегося испанского хореографа Хавьера Латорре, хореограф-постановщик — Сусанна Ларриба Адель из Испании.

Истории,Антон Преснов,Хавьер Латорре,
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