Кинолог развеяла миф о преданности собак

Эксперт подчеркнула, что мозг животных устроен иначе, и они не могут испытывать такие сложные эмоции, как обида, ревность, стыд, смущение, презрение, а также быть верными и преданными. «Собаки очень привязаны к своим владельцам потому, что для них мы — члены их стаи, с которыми выстраиваются крепкие связи. К тому же, человек — источник всех необходимых ресурсов: еды, воды, тепла, заботы. Но это нельзя назвать преданностью или верностью в нашем, человеческом, восприятии», — объяснила Гимазитдинова, уточнив, что при этом у пород, выведенных для охраны, службы и сопровождения людей, ориентированность на человека действительно выше.