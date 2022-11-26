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1 час назад

Кинолог развеяла миф о преданности собак

Мослента

Миф о преданности собак развеяла в разговоре с «Мослентой» кинолог, кандидат сельскохозяйственных наук, эксперт Московской академии сельского хозяйства Екатерина Гимазитдинова. По ее словам, художественная литература и кино создали неверное представление о характере и возможностях питомцев.

Кинолог развеяла миф о преданности собак
Фото: МослентаМослента

Эксперт подчеркнула, что мозг животных устроен иначе, и они не могут испытывать такие сложные эмоции, как обида, ревность, стыд, смущение, презрение, а также быть верными и преданными. «Собаки очень привязаны к своим владельцам потому, что для них мы — члены их стаи, с которыми выстраиваются крепкие связи. К тому же, человек — источник всех необходимых ресурсов: еды, воды, тепла, заботы. Но это нельзя назвать преданностью или верностью в нашем, человеческом, восприятии», — объяснила Гимазитдинова, уточнив, что при этом у пород, выведенных для охраны, службы и сопровождения людей, ориентированность на человека действительно выше.

В пример кинолог привела популярный фильм «Хатико», посвященный собаке, много лет ждавшей умершего владельца на железнодорожной станции.

«На самом деле так демонстрируется не безграничная любовь и верность к хозяину, а тяжелый случай сепарационной тревоги и несамостоятельности. Собака привязалась к тому человеку, который обеспечивал ее ресурсами. А единственное, чему научил владелец свою собаку — ритуал провожания и встречи на вокзале», — объяснила Гимазитдинова поведение животного.

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