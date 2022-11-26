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2 часа назад

Автор биографии Елизаветы II выдвинул новую версию ее смерти

Super.ru

Накануне выхода своей новой книги «Elizabeth: An Intimate Portrait» друг и биограф королевской семьи Джайлс Брандрет рассказал изданию Daily Mail, как прошли последние дни жизни Елизаветы II. Кроме новых деталей известных всем событий — например, встречи с премьер-министром Лиз Трасс — он поделился и своей версией причины смерти монарха. «Я слышал, что у королевы была форма миеломы — рак костного мозга. Это объясняет ее усталость, потерю веса и те "проблемы с подвижностью", о которых нам часто говорили в течение последнего года ее жизни, — рассказал Брандрет. — Наиболее частым симптомом миеломы является боль в костях, особенно в области таза и поясницы, а множественная миелома часто поражает именно пожилых людей». В настоящее время от этой болезни нет лекарства, а терапия может продлить жизнь пациента лишь на два-три года.

Автор биографии Елизаветы II выдвинул новую версию ее смерти
Фото: Super.ruSuper.ru

Также автор задался вопросом, который взволновал всех англичан после аудиенции Елизаветы с Трасс. «Был ли синяк на тыльной стороне ладони королевы, который мы видели на ее фотографиях с Лиз Трасс, следом от внутривенной канюли? И значит ли это, что королеве давали стероиды, чтобы помочь ей пережить последний день службы? Или это был просто случайный синяк, связанный с возрастом? Все, что я знаю, это то, что в графе "Причина смерти" в ее свидетельстве о смерти указана просто "старость" — точно так же, как у герцога Эдинбургского в прошлом году», — заключил Брандрет.

Лиз Трасс,Елизавета II,
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