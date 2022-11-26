Автор биографии Елизаветы II выдвинул новую версию ее смерти

Накануне выхода своей новой книги «Elizabeth: An Intimate Portrait» друг и биограф королевской семьи Джайлс Брандрет рассказал изданию Daily Mail, как прошли последние дни жизни Елизаветы II. Кроме новых деталей известных всем событий — например, встречи с премьер-министром Лиз Трасс — он поделился и своей версией причины смерти монарха. «Я слышал, что у королевы была форма миеломы — рак костного мозга. Это объясняет ее усталость, потерю веса и те "проблемы с подвижностью", о которых нам часто говорили в течение последнего года ее жизни, — рассказал Брандрет. — Наиболее частым симптомом миеломы является боль в костях, особенно в области таза и поясницы, а множественная миелома часто поражает именно пожилых людей». В настоящее время от этой болезни нет лекарства, а терапия может продлить жизнь пациента лишь на два-три года.