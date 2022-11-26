Тысячи голых людей поучаствовали в инсталляции фотографа

Около 2,5 тысячи голых мужчин и женщин поучаствовали в инсталляции на пляже Бонди-бич в австралийском Сиднее. Такую фотосессию устроил американский фотограф Спенсер Туник (Spencer Tunick), сообщает The Guardian.
Для фотосессии в Австралии специально изменили законодательство, согласно которому появляться на пляже в обнаженном виде до сих пор было запрещено.
Фото сделаны в лучах восходящего солнца. Желающие принять участие в фотосессии начали собираться на пляже с половины четвертого утра. Проект призван напомнить людям о необходимости регулярно делать проверку на рак кожи.