Тысячи голых людей поучаствовали в инсталляции фотографа

Около 2,5 тысячи голых мужчин и женщин поучаствовали в инсталляции на пляже Бонди-бич в австралийском Сиднее. Такую фотосессию устроил американский фотограф Спенсер Туник (Spencer Tunick), сообщает The Guardian.

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Для фотосессии в Австралии специально изменили законодательство, согласно которому появляться на пляже в обнаженном виде до сих пор было запрещено.