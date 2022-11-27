Филипповки: что нельзя делать 27 ноября

27 ноября православные верующие чтят память апостола Филиппа. Издавна люди верили, что Филипп способен не просто исцелять, но и воскрешать умерших. Филипп был учеником Иисуса Христа и повсеместно проповедовал христианство.

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В народном календаре этот праздник прозвали Филипповки. На следующий день после него обычно начинается строгий рождественский пост, потому 27 ноября старались накрыть побогаче стол, украшая его молочными и мясными продуктами, чтобы насладиться ими и чинно выдержать весь пост.

В этот день считалось хорошей приметой совершать помолвки или играть свадьбы, готовить различные блюда и угощать ими гостей, друзей или раздавать нуждающимся. Хозяйки брались за генеральную уборку дома, не забывая обязательно постирать шторы – существовало поверье, что это поспособствует спасению от дурных глаз.

Также в этот день существовало немало запретов. Предки верили, что на Филипповки не стоит тратить много денег, стричь волосы или ногти, заниматься рукоделием (не брать в руки спицы, иглы и ножницы), а также лежать без дела на диване, в противном случае можно навлечь на себя беду и потерять здоровье и удачу.

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