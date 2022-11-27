Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+10° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
12 минут назад

Филипповки: что нельзя делать 27 ноября

Мира Маркина

27 ноября православные верующие чтят память апостола Филиппа. Издавна люди верили, что Филипп способен не просто исцелять, но и воскрешать умерших. Филипп был учеником Иисуса Христа и повсеместно проповедовал христианство.

Филипповки: что нельзя делать 27 ноября
Фото: UnsplashUnsplash

В народном календаре этот праздник прозвали Филипповки. На следующий день после него обычно начинается строгий рождественский пост, потому 27 ноября старались накрыть побогаче стол, украшая его молочными и мясными продуктами, чтобы насладиться ими и чинно выдержать весь пост.

Рождественский пост 2022: даты, календарь, правила и традиции

В этот день считалось хорошей приметой совершать помолвки или играть свадьбы, готовить различные блюда и угощать ими гостей, друзей или раздавать нуждающимся. Хозяйки брались за генеральную уборку дома, не забывая обязательно постирать шторы – существовало поверье, что это поспособствует спасению от дурных глаз.

Также в этот день существовало немало запретов. Предки верили, что на Филипповки не стоит тратить много денег, стричь волосы или ногти, заниматься рукоделием (не брать в руки спицы, иглы и ножницы), а также лежать без дела на диване, в противном случае можно навлечь на себя беду и потерять здоровье и удачу.

Погодные приметы

  • Птицы летают высоко – погода скоро станет ясной.
  • Сильный дождь на Филипповки обещает хороший урожай пшеницы в будущем году.
  • Кошка спит, закрыв лапой нос – впереди морозы.
  • Иней на растениях предвестник хорошего урожая овса.
Истории,ПРЕДОК,Иисус Христос,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители