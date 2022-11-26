Как Кремль «исчез» в Великую Отечественную

Первые месяцы войны выдались крайне трагическими для Советского Союза. К концу июня 1941 года, когда на фронтах сложилось крайне тяжелое положение, руководству страны стало понятно: не за горами тот день, когда вражеские самолеты появятся в небе над Москвой. Зная маниакальное желание Гитлера во чтобы, то ни стало расправиться с главной достопримечательностью города – архитектурным ансамблем Московского Кремля, советским правительством было принято решение ввиду невозможности эвакуации, принять меры по его маскировке. 26 июня 1941 года комендант Московского Кремля Николай Спиридонов направил докладную записку в Совет народных комиссаров. В документе комендант предлагал не просто замаскировать Кремль и наиболее значимые с исторической точки зрения объекты города, а создать абсолютно новый ландшафт, заставив вражескую авиацию дезориентироваться на местности. Спиридонов предлагал два наиболее очевидных варианта защиты города. Первый из них предусматривал окраску кремлевских зданий под городскую застройку, снятие крестов с окрасом в черный цвет куполов церквей и соборов. Второй более сложный вариант предполагал постройку в центре Москвы ложных городских кварталов вокруг Кремля, создание ложных мостов и иных объектов на Москве реке. Выполнять столь ответственное поручение должны были войска НКВД, строительные организации Мосгорисполкома, Управление Строительства Дворца Советов.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Но, как спрятать огромные башни, реку, многоугольник крепости Кремля? С воздуха такой объект сложно не узнать. Тем не менее, задача была решена. Если нельзя замаскировать сам Кремль, то решили видоизменить весь окружающий ландшафт города! Вокруг Александровского сада по его внешнему периметру установили декорации, имитирующие городские здания. На кремлевских стенах надстроили фрагменты обычных домов, а на самих стенах нарисовали окна и двери городских зданий. Около Тайницкой башни Кремля соорудили ложный мост. Сложнее всего оказалось с кремлевскими звездами. Их закрыли деревянными футлярами. Территорию Кремля и кварталы вокруг него завесили полотнищами с нарисованными на них декорациями многочисленных улочек и переулков XIX века. Работа была выполнена настолько качественно, что даже коренные москвичи, попав в центр, не могли узнать родной город.

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Кремль спрятали, но кроме него в городе осталось много знаковых, как с исторической, так и с политической точки зрения зданий. Они также отлично просматривались с воздуха и должны были быть замаскированы. В первую очередь маскировке подлежал мавзолей В.И. Ленина, как главная святыня советской власти. Наземную часть гробницы укрепили бетоном высшей марки и стальными балками. После этого над мавзолеем построили двухэтажное городское здание, внешне сильно смахивающее на склад. Примечательно, что маскировкой мавзолея командовал его создатель академик архитектуры А.Щусев. Работа удалась на славу. За время войны ни один снаряд не поразил гробницу вождя мирового пролетариата. Кроме мавзолея было решено закамуфлировать: гостиницу «Москва», здание Совнаркома СССР, Библиотеку им. Ленина, театр Красной Армии, Большой театр, и излучину Москвы реки, как наиболее узнаваемые с воздуха ориентиры.