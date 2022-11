Женщин по всему миру становятся жертвами насилия. Как это остановить?

Может ли им оказаться каждый пятый?

Изнасилования иногда воспринимают как отражение гендерных взаимоотношений нашего вида. В своей книге «Против нашей воли» (Against Our Will , 1975) Сьюзен Браунмиллер написала эти памятные строки: «Обнаружение мужчиной того обстоятельства, что его гениталии могут служить орудием запугивания, стоит на одном уровне с самыми важными открытиями доисторических людей, в одном ряду с использованием огня и изобретением первого каменного топора. Я убеждена, что изнасилования выполняли важнейшую функцию с древнейших времен и до нынешних дней. Это ни больше ни меньше как осознанный процесс запугивания, при помощи которого все мужчины держат всех женщин в постоянном страхе».