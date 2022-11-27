Темная Москва и фонари с маслом и спиртом: как работали фонарщики

Сейчас слово «фонарщик» вызывает в памяти только романтические образы из кинофильмов, когда человек в живописной старинной одежде залезает на столбы и зажигает в темноте ярко светящиеся огни. Но в жизни работа фонарщика, то есть человека, который отвечал за исправность уличных фонарей и своевременное освещение улиц, была далеко не так легка и красива. В документах Главархива Москвы сохранились сведения о работе фонарщиков и уличном освещении в городе.

Фото: Главное архивное управление города Москвы Главное архивное управление города Москвы

Первые фонарщики появились в Москве еще в XVIII веке после принятия Правительствующим Сенатом указа от 27 ноября 1730 года «О сделании для освещения в зимнее время в Москве стеклянных фонарей». В указе говорилось, что «на Москве, в Кремле, в Китае, в Белом и в Земляном городах и в Немецкой слободе по большим улицам, для зимних ночей… поставить на столбах фонари стеклянные, один от другова по 10 сажен, все в одну меру линейно… Для содержания огня в тех фонарях и починкою отдать обывателям, в которых вместо свеч зажигать масло конопляное с фитилем… и быть в тех фонарях огню до полуночи». То есть заботу об уличном освещении возложили на домовладельцев. Которые сами должны были нанимать фонарщиков и платить за их услуги городу.

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Впоследствии фонарщики стали относиться к полиции и уже работали по найму. Предпочтение отдавалось отставным солдатам, выносливым и привыкшим к дисциплине. Соответствующий документ о фонарщиках находится в Главархиве.

В начале XIX века в Москве существовало только сезонное освещение улиц. В рапорте московского обер-полицмейстера от сентября 1817 года, который хранится в Главархиве, говорится: «По обстоятельствам времени и по существующему издавна порядку освещение здешней столицы (Москва считалась второй столицей Российской империи) фонарями начинается всегда с 30-го августа, а оканчивается 30-го апреля, то есть 8 месяцев». При этом в лунные ночи фонари не зажигали. Об этом можно прочитать в книге Владимира Гиляровского «Москва и москвичи». Впоследствии городские власти стали в течение года каждый месяц утверждать расписание горения уличных фонарей, а круглогодичное освещение в Москве появилось во второй половине XIX века.

Но не следует думать, что в летнее время фонарщики оставались без работы. Значительное количество фонарей постоянно требовало ремонта, который часто делали сами фонарщики. Кроме того, они состояли в ведомстве полиции в составе пожарных команд, так что работа у них всегда была.

Основными рабочими инструментами фонарщиков были приставная лестница; длинный шест для снятия ламп из плафонов; горящий переносной фонарь, с помощью которого зажигали фонари; емкость с конопляным маслом для наполнения ламп (как правило, кувшин); а также набор слесарных инструментов для мелкой починки фонарей. Чтобы фонарщики и ловкие горожане не подворовывали масло, в него добавляли скипидар. А, заботясь о безопасности фонарщиков, в первой половине XIX века в ножки лестниц для устойчивости приделывали железные гвозди вместо креплений.

Работы у фонарщиков было много. Уже в 1817 году, как известно из сохранившихся архивных документов Главархива Москвы, в городе было 4380 уличных фонарей. А к середине XIX века их количество значительно увеличилось. В рапорте московского брандмайора от 1 января 1851 года указано, что в Москве «…значится фонарей: варшавских [фонари особой конструкции, в которые вместо конопляного заливалось лампадное масло] на столбах 135, в том числе 4 фонаря на одном столбе, и стенах – 22, итого 157; уличных же на столбах 2860, в том числе 18 фонарей на кронштейнах, и на стенах 4885, итого 7745 фонарей, а всего 7902 фонаря». Для Москвы того времени это было значительное количество. Все эти фонари следовало каждую ночь зажигать, а потом на рассвете тушить. И делать это нужно было в любую погоду.

Эпоха масляных фонарей была долгой: она длилась больше 100 лет. Но в середине XIX века в Москве проводились интересные эксперименты – масло в фонарях пытались заменить на спирт. В 1851 году, согласно сохранившейся «Ведомости фонарям и столбам, остающихся без употребления» более 200 масляных фонарей были заменены на спиртовые. Замена происходила в самом центре города: в Кремле, у Никольских и Воскресенских ворот. Как и в случае с маслом, существовал риск, что спирт также станет желанной жидкостью для воровства, поэтому в него тоже добавляли скипидар, а все фонари стали закрывать на замки.

Прогресс на этом не остановился. Во второй половине XIX века в Москве появились керосиновые, газовые, а затем и электрические фонари, которые унаследовал и XX век. Однако все эти фонари долгое время требовалось включать вручную. Необходимость в фонарщиках отпала лишь в 1930-х годах. Тогда появились первые автоматические системы включения, а профессия фонарщика пополнила разряд исчезнувших специальностей.