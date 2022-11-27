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3 часа назад

Почему день распродаж называют чёрной пятницей

Ferra.ru

Почему день распродаж называют чёрной пятницей
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Самая масштабная распродажа в году именуется чёрной пятницей. Но почему именно так? Вообще основную роль в этом играют традиции, принятые в США. Дело в том, что у американцев все распродажи начинались сразу же после Дня благодарения, который отмечается в четверг.

Итак, почему же массовые распродажи сегодня называют чёрной пятницей? Что касается дня недели, то объяснение здесь очень простое: когда-то в Америке все распродажи начинались после Дня благодарения. А этот праздник отмечается в последний четверг ноября. Получается, что скидки в магазинах устанавливались с пятницы и растягивались на пару недель.

Но почему тогда пятница чёрная? Объяснить это можно исходя из традиции бух. учёта. Красным цветом отмечались раньше убытки, а чёрным - прибыль. В 1980-х годах, когда термин «чёрная пятница» только появился, он уже был прочно связан с распродажами. Странно то, что дни таких распродаж проводят по всему миру, а вот празднуют День благодарения лишь в США.

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