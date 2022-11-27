Почему день распродаж называют чёрной пятницей

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Самая масштабная распродажа в году именуется чёрной пятницей. Но почему именно так? Вообще основную роль в этом играют традиции, принятые в США. Дело в том, что у американцев все распродажи начинались сразу же после Дня благодарения, который отмечается в четверг.

Итак, почему же массовые распродажи сегодня называют чёрной пятницей? Что касается дня недели, то объяснение здесь очень простое: когда-то в Америке все распродажи начинались после Дня благодарения. А этот праздник отмечается в последний четверг ноября. Получается, что скидки в магазинах устанавливались с пятницы и растягивались на пару недель.