Почему день распродаж называют чёрной пятницей

Самая масштабная распродажа в году именуется чёрной пятницей. Но почему именно так? Вообще основную роль в этом играют традиции, принятые в США. Дело в том, что у американцев все распродажи начинались сразу же после Дня благодарения, который отмечается в четверг.
Итак, почему же массовые распродажи сегодня называют чёрной пятницей? Что касается дня недели, то объяснение здесь очень простое: когда-то в Америке все распродажи начинались после Дня благодарения. А этот праздник отмечается в последний четверг ноября. Получается, что скидки в магазинах устанавливались с пятницы и растягивались на пару недель.
Но почему тогда пятница чёрная? Объяснить это можно исходя из традиции бух. учёта. Красным цветом отмечались раньше убытки, а чёрным - прибыль. В 1980-х годах, когда термин «чёрная пятница» только появился, он уже был прочно связан с распродажами. Странно то, что дни таких распродаж проводят по всему миру, а вот празднуют День благодарения лишь в США.