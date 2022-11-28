Россияне вспомнили способ сушить белье на морозе

Способ сушить белье на морозе обсудили россияне в комментариях под одним из постов в группе «Мы из СССР. Вспомним лучшее» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото: Мослента Мослента

«В детстве, снимая белье с веревки, я почему-то боялся его сломать», — вспомнил автор публикации. «Запax свежести незабываемый! После такой сушки даже спится лучше», — добавил он.

Многие подписчики интернет-сообщества признались, что тоже боялись сломать белье. «А бывало, что ломали, — рассказал один из них.

Юзеры подчеркнули, что в прошлом белье было свежим без всяких кондиционеров.

«И гладить не надо было! А когда ковры в морозец на снегу выколачивали да в квартиру приносили! А под праздник еще живую елочку ставили», — поделилась воспоминаниями одна из участниц дискуссии.