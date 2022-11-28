Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
+11° в 
USD 60.48EUR 62.88
Войти в почту
1 час назад

Россияне вспомнили способ сушить белье на морозе

Мослентаиещё 1

Способ сушить белье на морозе обсудили россияне в комментариях под одним из постов в группе «Мы из СССР. Вспомним лучшее» в социальной сети «ВКонтакте».

Россияне вспомнили способ сушить белье на морозе
Фото: МослентаМослента

«В детстве, снимая белье с веревки, я почему-то боялся его сломать», — вспомнил автор публикации. «Запax свежести незабываемый! После такой сушки даже спится лучше», — добавил он.

Многие подписчики интернет-сообщества признались, что тоже боялись сломать белье. «А бывало, что ломали, — рассказал один из них.

Юзеры подчеркнули, что в прошлом белье было свежим без всяких кондиционеров.

«И гладить не надо было! А когда ковры в морозец на снегу выколачивали да в квартиру приносили! А под праздник еще живую елочку ставили», — поделилась воспоминаниями одна из участниц дискуссии.

Некоторые пользователи заявили, что до сих пор сушат белье на балконе, даже в мороз.

Истории,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ЧМ-2022ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители