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2 часа назад

Какой едой древние римляне перекусывали на гладиаторских боях

Ferra.ru

Во время раскопок в Колизее в Риме археологи обнаружили остатки множества закусок для зрителей гладиаторских боёв.

Что ели древние римляне на гладиаторских боях
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Колизей — одно из самых знаковых зданий римского периода, гигантский овальный амфитеатр, вмещающий в среднем около 65 000 зрителей. Здание в основном использовалось для публичных зрелищ, включая охоту на животных, казни, инсценировки известных сражений, постановок, основанных на римской мифологии, и, конечно же, гладиаторских боёв.

Исследователи использовали роботов, чтобы исследовать сложную дренажную систему арены и обнаружили там множество древних закусок 1900-летней давности. Среди них были фрагменты инжира, винограда, вишни, ежевики и грецких орехов, а также кости медведей и больших кошек, вероятно, останки животных, которых использовали на охоте или заставляли драться друг с другом ради развлечения.

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