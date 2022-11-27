Что ели древние римляне на гладиаторских боях

Во время раскопок в Колизее в Риме археологи обнаружили остатки множества закусок для зрителей гладиаторских боёв.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Колизей — одно из самых знаковых зданий римского периода, гигантский овальный амфитеатр, вмещающий в среднем около 65 000 зрителей. Здание в основном использовалось для публичных зрелищ, включая охоту на животных, казни, инсценировки известных сражений, постановок, основанных на римской мифологии, и, конечно же, гладиаторских боёв.