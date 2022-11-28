Известный телепроповедник заманивал женщин в секс-секту

В январе 2021 года известного исламского телепропроведника Аднана Октара, отрицавшего теорию эволюции, приговорили в Турции к 1075 годам тюремного заключения. Тогда его признали виновным в создании преступной организации, сексуальном насилии над детьми, мошенничестве и многих других преступлениях. В ноября 2022 года апелляционный суд посчитал наказание недостаточно суровым и решил провести повторное судебное разбирательство. В итоге срок Октара был увеличен до 8658 лет и стал одним из самых продолжительных в истории страны. Чем известный во всем мире телепроповедник заманивал женщин и мужчин в свою секс-секту и почему сторонники Октара видят в его заключении следы британского заговора — в материале «Ленты.ру».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

«Турецкий мужик в туфлях от Gucci и с красочными книжками»

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Аднан Октар начал проповедовать в конце 1970-х годов. Будучи убежденным креационистом, он отрицал теорию эволюции и требовал, чтобы ее перестали преподавать в школах. Такие радикальные взгляды уже к началу 1980-х сделали Октара известным. Кроме того, на протяжении многих лет он вел авторскую передачу на турецком телеканала A9, в которой богословские обсуждения соседствовали с плясками полураздетых женщин: в эфирах регулярно танцевали девушки в откровенных нарядах, которых исламский проповедник называл «котятками», и пели молодые мужчины, которых он звал «львами».

Главным аргументом Октара в вопросе отрицания теория эволюции было то, что работы о теории Дарвина содержали примерно одни те же снимки, среди которых не было важной детали — «промежуточных видов». Из этого проповедник делал вывод, что «промежуточных видов» вообще не существует. А если промежуточных видов нет, значит, что теория Дарвина ошибочна, считал он. А если теория эволюции ошибочна, как отмечал Октар, то организмы развивались по велению высших сил. А если высшие силы есть, то это никто иной, как Аллах, заключал в своих рассуждениях проповедник

На заре своей славы, в конце 1980-х, Октар впервые привлек внимание полиции. За брошенную им в интервью фразу «Я турок, и нация моя — ислам» проповедника арестовали по 163-й статье Уголовного кодекса Турции («Попытка использования религии или религиозных чувств, а также религиозных святынь с целью частичного изменения социального, экономического или политического строя светского государства, а также пропаганда или внушение религиозных идей») и обвинили в подготовке теократической революции.

Тогда его поместили в тюремную клинику, где ему диагностировали ананкастное расстройство личности и шизофрению.

Однако позже Октара оправдали. Кроме того, проповеднику удалось получить справку о полном психическом здоровье и вернуться к общественной деятельности

Октар также был писателем и выпускал свои работы под псевдонимом Харун Яхья. Он издал около 300 книг, которые переведены на 76 языков, а также множество статей, посвященных различным политическим и религиозным проблемам, в особенности креационизму.

Globallookpress.com

Наиболее значимые книги Октара — «Крах теории эволюции», «Атлас происхождения жизни», «Беды, принесенные человечеству дарвинизмом», «Социал-дарвинизм», «Чудо сотворения человека», «Теория эволюции — величайшая фальсификация в истории», «Великолепие в небесах», «Для людей размышляющих», «Погибшие народы», «Сотворение Вселенной», «Чудо Корана», «Ответы их Корана об Исламе».

Результатом масштабной креационистской кампании, в которой у Октара, безусловно, были союзники, стало исключение в 2017 году из школьной программы в Турции той части теории эволюции, в которой говорится о происхождении человека. «Честно говоря, не верится, как турецкий мужик в туфлях от Gucci и с красочными книжками сумел вызвать больше доверия, чем ученые», — возмущался из-за влиятельности телепроповедника российский блогер Михаил Лидин.

«Щупал руками по всему телу»

В 1990 году Аднан Октар возглавил организацию под названием «Фонд научных исследований», которую частично использовал для прикрытия своей секты. Телепроповедник создал своеобразный культ вокруг собственных трактовок Корана. Взгляды проповедника часто вызывали критику общественности из-за появления в эфире его канала A9 девушек в вызывающей одежде и с ярким макияжем. В ответ на нападки зрителей адвокаты Октара подавали иски против тех, кто осуждал его деятельность.

Для того чтобы попасть в секту Октара, необходимо было разорвать отношения с семьей и участвовать в секс-оргиях, которые снимались на видео. Эти записи Октар использовал для того, чтобы в случае опасности шантажировать последователей подобными роликами с их участием. Телепроповедника не останавливало и то, что некоторые участники его секс-видео были несовершеннолетними.

В свой культ Октар принимал исключительно молодых привлекательных людей, которые могли бы вызывать доверие и продолжать вербовать потенциальных жертв. Своих последователей Октар одевал в брендовую одежду, а для их содержания приобретал квартиры. Правда, все, что происходило в них, снималось на камеру.

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«Я познакомилась на улице с парнем, который привел меня в братство. Мне было 16 лет, когда меня представили Октару. Он буквально загипнотизировал меня своей речью. Господин Аднан сказал, что я должна совершать намаз, но не как все, а два раза в день, причем в голом виде. Спустя несколько дней меня начали приглашать в специальные дома, принадлежащие Аднану Октару», — вспоминала одна из жертв проповедника.

Девушки, попадавшие в секту Октара, утверждали, что он гипнотизировал их и принуждал совершать различные действия. В частности, проповедник убеждал своих последовательниц, что «Аллах вознаградит их на том свете», если они согласятся на сексуальную связь с другими «братьями» общества. «За короткое время я переспала с 42 мужчинами из общины. Потом долгое время лечилась от венерологических заболеваний», — признавалась одна из жертв ведущего.

@adnanoktar_

Проповедник угрожал своим жертвам, что они «безоговорочно попадут в ад», если покинут общину. «Нас отводили в дома, где была дорогая мебель от Versace, плазменные телевизоры, хорошо обставленные люкс-спальни. Однажды один из братьев приказал мне и еще двум девушкам надеть открытое декольте и направится в определенную комнату. Мы так и сделали. К нам вошел Аднан Октар и, улыбаясь, сказал, что проводит контроль, — щупал руками по всему телу, открывал наши рты и, как животным, проверял зубы…» — вспоминала еще одна бывшая последовательница Октара.

Проповедник и его единомышленники вербовали в секту девушек из разных стран. Октар привлекал жертв обещаниями помочь обрести веру и стать истинными верующими и одновременно с этим — роскошной жизнью и путешествиями.

«Во всем виновато британское правительство»

Закат карьеры телепроповедника начался после того, как одна из его учениц, уроженка Азербайджана, обвинила Октара в организации притона и заявила, что тот склонял девушек к групповому сексу, используя для этого наркотики и гипноз. В итоге в июле 2018 году турецкая полиция задержала телепроповедника и более 160 его последователей из 235 подозреваемых. Всех их подозревали в создании преступной группировки, мошенничестве и сексуальном насилии. Задержание последователей Октара было громким и масштабным: к нему привлекали вертолет и силы морского подразделения полиции.

В январе 2021 года Октара приговорили к 1075 годам тюрьмы. Из всех подельников телепроповедника, которые вместе с ним проходили по делу, тюремные сроки получили еще 78 человек.

Проповедника признали виновным в создании преступной организации, сексуальном насилии над детьми, домогательствах, похищении несовершеннолетних, шантаже, незаконном лишении свободы, шпионаже, мошенничестве и фальсификации документов

Однако вскоре апелляционный суд счел тысячелетние заключение слишком мягким наказанием для Октара. В ноябре 2022 года прошло повторное судебное разбирательство с участием 215 обвиняемых. В итоге срок известного телепроповедника увеличили до 8658 лет.

8658 лет тюрьмы составил срок Аднана Октара

Тем не менее часть последователей Октара до сих пор не верят в его виновность и утверждают, что заключение телепроповедника — последствие заговора. По мнению сторонников проповедника, права Октара на защиту нарушают, а его адвокатам угрожают. «Новые запреты для Октара просто убивают турецкий закон», — сетовал один из них на то, что проповеднику разрешили встречаться с адвокатом не чаще трех раз в неделю, а также с тем условием, что их разговоры будут записаны.

Совершенно очевидно, что дело Аднана Октара — это дело о заговоре. Теперь у Аднана отбирают право встречаться с адвокатами. Новые запреты идут беспрестанно, чтобы скрыть правду

Некоторые последователи Октара считают, что такой несправедливости «еще не было ни с кем». «Новые запреты неконституционны. Такой жестокости не бывает даже в Северной Корее», — возмущаются они. Сторонники проповедника также считают, что к Октару применяют суровые меры, которые не используют даже по отношению к террористам. «Почему так много ограничений наложено на господина Аднана, когда справедливость должна быть для всех? Он убил человека? Он взорвал бомбу?» — вопрошал один их поддерживающих проповедника пользователей Twitter.

Canlı Sohbetler TV / YouTube

По мнению самого телепроповедника, все выдвинутые против него обвинения — это ложь и «заговор английского глубинного государства». Кроме того, Октар неоднократно заявлял во время ареста и на заседаниях, что женщины, завербованные в его-секс секту, на самом деле не могут свидетельствовать против него, поскольку всех их он «любил и никогда не мучил».

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Последователи Октара также обращают внимание на то, что ученицы проповедника, которых регулярно критикуют за глубокие декольте и танцы в богословских передачах, на самом деле не нарушали закон. «Когда мы смотрим на дело Аднана Октара, о преступлениях не может быть и речи», — уверены они.

Haaretz.com / YouTube

Аднан Октар — искренний мусульманин и писатель. Так как он никогда не совершал преступления, суд не представил ни одного доказательства того, что преступление было совершено. Это дело — заговор, организованный британским глубинным государством против Аднана Октара

«Гениально и просто»

Однако в то же время многие читатели трудов Октара и его бывшие последователи признавались, что верили проповеднику и его работам, пока не увидели его телепрограммы. «Я мусульманин, в молодости я уважал этого человека, пока не увидел видео с этими его "котятами". Одного этого хватило, чтобы понять, какой он мусульманин», — отмечал один из бывших читателей работ проповедника.

Знаете, почему у Октара было так много последователей по всему миру? Да потому что секс-оргии несколько интереснее изучения теории Дарвина!

На некоторых из его сторонников повлияла позиция Октара в отношении теории эволюции. «Я так вдохновился, что поступил на биофак с уверенностью, что докажу ошибочность взглядов Дарвина и всех западных философов. Читал, изучал и убедился в ошибочности всего того, во что я верил до этого», — вспоминал один из бывших сторонников Октара.

Все очень просто. Женщины охотно ведутся на слащавые речи, а мужчины — на красивых женщин. Гениально и просто