День 28 ноября в истории

Всемирный день сострадания (Всемирный день милосердия).

Фото: Парламентская газета Парламентская газета

Праздник был учрежден в 2012 году по инициативе индийского журналиста и общественного деятеля Притиша Нанди.

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Основная идея Всемирного дня сострадания — продвижение образа жизни, в основе которого лежит не причинение вреда ни мыслью, ни словом, ни делом людям, животным и растениям.

79 лет назад (1943) началась Тегеранская конференция глав правительств СССР, США и Великобритании.

На ней впервые в полном составе собралась «большая тройка» — председатель Совнаркома СССР Иосиф Сталин, президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль.

На встрече была достигнута договорённость об открытии союзниками в мае 1944 года второго фронта в Европе. Также Советский Союз заявил о готовности, после завершения военных действий в Европе, вступить в войну против Японии.

На конференции также обсуждались вопросы послевоенного устройства Европы. В частности, в целом было согласовано решение о передаче СССР Кенигсберга.По завершении конференции, 1 декабря 1943 года, была опубликована «Декларация трех держав», согласно которой руководители СССР, США и Великобритании согласовали планы уничтожения фашистских вооруженных сил по срокам и масштабам операций.

Тегеранская конференция стала важным этапом в развитии международных и межсоюзнических отношений того периода, а также способствовала приближению момента окончания войны.

104 года назад (1918) был опубликован Декрет Совнаркома «Об организации страхового дела в Российской Республике».

Все частные страховые общества страны ликвидировались, а их имущество и денежные средства переходили в собственность государства.

Монополия государства на страхование просуществовала вплоть до конца 1980-х годов. В 1988 году после принятия Закона о кооперации в стране стали создаваться негосударственные страховые компании.

В настоящее время в России насчитывается свыше 400 страховых компаний, в которых работают более 60 тысяч страховых агентов.

104 года назад (1918) был образован Санкт-Петербургский государственный институт культуры.

Он был создан декретом Народного комиссариата просвещения об учреждении в Петрограде особого института для подготовки инструкторов и работников по внешкольному образованию. Занятия в Институте внешкольного образования начались 20 декабря 1918 года. В учебном заведении готовили специалистов библиотечного и театрального дела, музыкального просвещения, заведующих культурно-просветительными отделами, организаторов музеев и выставок.

В последующие годы институт неоднократно реорганизовывался и переименовывался.

Сегодня Санкт-Петербургский государственный институт культуры — один из крупнейших центров подготовки и повышения квалификации специалистов в сфере культуры и искусств. На 5 факультетах учатся порядка 8 тысяч студентов.

125 лет назад (1897) в Москве состоялось торжественное открытие Раушской электростанции (ныне Государственная электрическая станция № 1 имени П.Г Смидовича).

Возведение станции на Раушской набережной Москва-реки началось в 1896 году «Обществом электрического освещения 1886 года» по указу императора Александра III. Ее здание, по форме напоминающее корабль, было спроектировано при участии архитектора Ивана Жолтовского. 28 ноября 1897 года состоялся пуск первой очереди электростанции суммарной мощностью 3,3 МВт.

В настоящее время Государственная электрическая станция № 1 им. П.Г. Смидовича - старейшая действующая электростанция России. Она является объектом культурного наследия столицы как уникальный памятник промышленной архитектуры. Электростанция поставляет электрическую энергию в ЕЭС России и снабжает теплом Центральный округ Москвы, в том числе Кремль и Государственную Думу.

657 лет назад (1365) в Московском Кремле был основан Чудов монастырь.

Этот древнейший московский монастырь был основан митрополитом Киевским и всея Руси Алексием. Согласно преданиям, митрополит вылечил потерявшую зрение мать (по другим сведения жену) хана Золотой Орды Джанибека Тайдулу. В благодарность он подарил Алексию двор ханских наместников, который располагался в Кремле.

Чудов монастырь занимал небольшой участок недалеко от Спасских ворот. С восточной стороны он граничил с Вознесенским монастырем, с южной — со Спасской улицей, с северной — Чудовской.

В обители были четыре храма: собор Чуда Михаила Архангела, Алексеевская каменная церковь, храм Благовещения и церковь Андрея Первозванного.

После Октябрьской революции монахи из монастыря были изгнаны, а в кельях были размещены различные учреждения. Так, в 1918 году в обители были открыты пулемётные курсы, а в 1919 году — кооператив «Коммунист».

В 1929 году было решено снести Малый Николаевский дворец, Чудов и Вознесенский монастыри. 17 декабря 1929 года собор Чуда Михаила Архангела был разрушен, остальные постройки сносились до 1932 года.

В 1934 году на их месте был построен административный 14-й корпус Кремля. После его демонтажа, в 2016 году, на этом месте началось сооружение подземного музея, который открылся в 2020 году.

58 лет назад (1964) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида, США) была запущена автоматическая межпланетная станция Маринер 4.

Космический аппарат, спроектированный Лабораторией реактивного движения, имел форму восьмигранника. К его корпусу, где размещалась электронная аппаратура, коррекционная двигательная установка, ёмкости с газом для системы ориентации и регулирующие устройства, крепились четыре панели солнечных батарей.