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40 минут назад

Россияне вспомнили самые популярные зимние развлечения детей в СССР

Мослента

Самые популярные зимние развлечения детей в СССР вспомнили россияне в Telegram-канале «Старая Москва». Советские школьники так же катались на коньках и играли в снежки, но проводили на улице гораздо больше времени, чем их современные сверстники.

Россияне вспомнили самые популярные зимние развлечения детей в СССР
Фото: МослентаМослента

Мальчики-зайчики и девочки-снежинки. Какими были новогодние елки и детские утренники в СССР?

«В каждом дворе были катки, а то и по два, также на стадионах заливались. Все они были бесплатные», «Во дворе возводились "стены" из снега, типа крепости, и двор на двор играли в снежки», «Очень классно было после уроков кататься с ледяной горки, сидя на ранце», — поделились комментаторы запомнившимися моментами из детства. Кто-то добавил, что катки в дворовых «коробках» заливали либо сами школьники, либо их родители.

По словам фолловеров, после школьных занятий дворы заполнялись детьми, которые могли гулять и играть весь оставшийся день. «Вся жизнь была на улице. Сыну рассказываю, он даже себе представить не может такое», — призналась одна из подписчиц.

«Снежки лепили и кидали одноклассникам в окно, что значило "выходи". Если кто-то кому-то нравился в школе, то знаки внимания оказывались толканием в сугроб или киданием снежка за шиворот», — рассказала о привычном общении тех времен другая фолловерша.

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