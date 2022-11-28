Россияне вспомнили самые популярные зимние развлечения детей в СССР

«В каждом дворе были катки, а то и по два, также на стадионах заливались. Все они были бесплатные», «Во дворе возводились "стены" из снега, типа крепости, и двор на двор играли в снежки», «Очень классно было после уроков кататься с ледяной горки, сидя на ранце», — поделились комментаторы запомнившимися моментами из детства. Кто-то добавил, что катки в дворовых «коробках» заливали либо сами школьники, либо их родители.