Как фюрер хотел поступить с мумией Ленина

Генеральный план «ОСТ», разрабатывавшийся при личном участии Генриха Гиммлера с осени 1939 года, предполагал оккупацию Восточной Европы и СССР вплоть до Урала, истребление и насильственное выселение 75-80% местных жителей. Таким образом планировалось освободить и подготовить жизненное пространство для «высшей расы». Сохранять для «унтерменшей» их крупные города, исторические достопримечательности и культурные ценности никто не собирался...

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Взятие Москвы и конец войны

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Ценным трофеем для Третьего Рейха виделась столица СССР. Согласно первоначальному плану немецкого командования «Тайфун», после захвата столицы Восточная кампания фактически завершалась. Конечно, Москва – это еще не вся Россия, но с большой долей вероятности можно говорить, что в конкретной исторической ситуации на этом все могло и закончиться. Ведь согласно Берлинскому пакту 1940 года и по условиям переговоров между Германией и Японией (Лота В. И., «Операция прикрытия «Барбароссы») после взятия Москвы японская армия должна была начать наступление на Дальнем Востоке. Война на два фронта быстро обессилила бы и без того потрепанное советское государство.

Захват столицы позволил бы вермахту высвободить часть сил и развить наступление на южном направлении – к кавказским нефтеносным регионам. Обладая этим ресурсом Третий Рейх был бы фактически несокрушим и, наверняка, быстро разделался бы с войсками союзников в Северной Африке. А там – можно было бы вернуться и к плану захвата Британских островов. В дальнейшем, согласно все тому же плану «Ост», оставалось колонизировать европейскую часть бывшего СССР. Крупные города страны планировалось сохранить, чтобы они стали административными центрами новообразованных регионов. Предполагалось даже, что в них найдется место определенной части славянского населения, которую планировалось подвергнуть онемечиванию.

Тотальная германизация

Онемечивание (германизация) предполагало тотальное уничтожение всех культурно-исторических скреп народа и государства. Собор Василия Блаженного, Кремль, Мавзолей – все эти постройки не нужны были немцам – ведь они могли напоминать славянам об их славном прошлом, а этого, как писал Гитлер в своей «Второй книге», ни в коем случае нельзя было допускать.

Но кое-что Адольф Алоизович все же планировал сохранить. Тело Ленина оккупанты уничтожать не собирались. наоборот, Гитлер мечтал подарить ему «вторую жизнь», выставив в специально созданном Берлинском музее, куда планировалось свозить знаковые трофеи со всего мира.

Решение об уничтожении

В сентябре 1941 Гитлер буквально видел себя принимающим Парад Победы в Москве на Красной площади. При этом он хотел стоять на Мавзолее, как это делали советские руководители в аналогичных случаях. Только после этого Мавзолей планировалось уничтожить, а Москву подвергнуть перестройке. Но уже полтора месяца спустя, свое решение Гитлер изменил.