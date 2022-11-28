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1 час назад

Мужчина в Канаде привел на развод фальшивую жену

Газета.Ru

В Канаде мужчина воспользовался услугами жены-самозванки, чтобы расторгнуть брак в суде, пишет Oddity Central. Женщина во время заседаний выдавала себя за реальную супругу канадца.

Мужчина в Канаде привел на развод фальшивую жену
Фото: Газета.RuГазета.Ru

Уоррен и Джина Зант поженились в 1999 году, но в 2022 году мужчина подал в суд заявление, требуя аннулирования своего брака на основании показаний его жены, которая сама требовала развода, «осознав свою ошибку». Вот только женщина, которая выдавала себя за супругу канадца, оказалась самозванкой.

Сама Джина, узнав о судебных заседаниях, заявила, что ничего не знает о разводе и никогда не участвовала в этом деле. После того, как Зант начала разбираться в ситуации, решение об аннулировании брака было отменено, а судья признал, что Уоррен его обманул.

Неясно, понесут какие-либо наказание Уоррен и женщина, выдававшая себя за его жену, но адвокат Джины считает, что пару нужно привлечь к ответственности.

«Я считаю, что истец должен столкнуться с последствиями такого поведения», заявил юрист.

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