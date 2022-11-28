Ядерный удар СССР по Канаде

Польские СМИ сразу заголосили о том, что «российские ракеты пересекли» их границу. Министр иностранных дел страны Збигнев Рау вызвал посла России Сергея Андреева в МИД с требованием «незамедлительно представить подробные разъяснения». Вот так, не разобравшись в ситуации, дипломат поспешил с серьезными выводами.

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Интересно, какой бы сегодня была реакция в мире на события 45-летней давности, когда в январе 1978 года на территорию Канады рухнул советский военный спутник, оснащенный ядерным реактором?

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ЯДЕРНАЯ «БАТАРЕЙКА»

С момента запуска первых искусственных спутников встал вопрос об источниках их энергоснабжения. Не все аппараты могли эффективно использовать солнечные батареи, поэтому был предложен другой путь - оборудовать их ядерными реакторами. Такая «батарейка» способна обеспечивать спутник электроэнергией на протяжении длительного времени. Первыми подобный эксперимент провели американцы, запустив

3 апреля 1965 года на орбиту планеты спутник SNAP-10A с ядерной установкой на борту. Полтора месяца все работало в штатном режиме, а потом произошло короткое замыкание, и первый космический реактор пришлось заглушить. Но, несмотря на произошедший инцидент, по обе стороны океана пилотный запуск космического спутника, оснащенного ядерной установкой, признали удачным, и новая технология была поставлена на поток.

ПОМОЙКА НА ОРБИТЕ

В Советском Союзе ядерные реакторы активно применялись военными на спутниках слежения, движущихся на предельно малых высотах. В технической документации эти космические объекты получили символическое название МКРЦ «Легенда». Орбита вращения вокруг планеты спутника-шпиона с атомным реактором на борту составляла 270 километров. Это было очень удобно для разведывательной деятельности, но создавало опасность возникновения аварии с радиоактивным загрязнением на месте падения аппарата. Вес одного спутника-шпиона составлял 4 тонны, а встроенного в него реактора типа БЭС-5 «Бук» - 1,2 тонны.

Первый же вывод на орбиту советского космического ядерного реактора на аппарате «Космос-367» в 1970 году, как и ранее у американцев, вышел комом. Уже на втором витке датчики зафиксировали расплав активной зоны, после чего спутник был экстренно переведен на так называемую орбиту захоронения на 35 986 км над уровнем моря. Фактически начиная со второй половины 1960-х годов в космосе руководством космических программ США и СССР была устроена самая настоящая ядерная помойка. По существовавшему регламенту спутники, оснащенные ядерными реакторами, после окончания срока своей службы или в случае возникновения нештатной ситуации по

команде с Земли разделялись на две части. Одна из них, в которой располагался реактор, выводилась на более высокую орбиту захоронения. Считалось, что утилизацией данных объектов займутся будущие поколения землян, когда появятся соответствующие технологии. По расчетам специалистов, на решение данного вопроса человечеству отведено около 250 лет. После истечения данного срока радиоактивные космические реакторы посыплются на Землю.

НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ ПОЛЕТ

Согласно официальной статистике, без чрезвычайных происшествий завершила свою работу только половина советских космических спутников системы МКРЦ «Легенда». И хорошо, если вышедший из строя реактор удавалось вывести на орбиту захоронения. Гораздо опаснее было его возможное падение на Землю. Первый подобный инцидент произошел в 1973 году. Ракета-носитель потерпела аварию, а спутник-шпион, оснащенный ядерным реактором, не был выведен на расчетную орбиту и рухнул в Тихий океан. Поскольку данная авария не получила широкого международного резонанса, использование системы МКРЦ «Легенда» было продолжено. Напрасно!

Следующее чрезвычайное происшествие со спутником данного класса оказалось роковым. 18 сентября 1977 года с космодрома Байконур был запущен космический аппарат «Космос-954» системы «Легенда». Месяц устройство работало в штатном режиме, а затем неожиданно перестало выходить на связь. Поскольку советские космические специалисты привыкли к различным капризам «легендарных» спутников-шпионов, с Земли была дана команда, чтобы аппарат уходил на орбиту захоронения. Но ответа от «Космоса-954» не последовало. Спутник-шпион продолжал свой неуправляемый полет. Предположительно сбой случился из-за разгерметизации корпуса. О том, как дальше поведет себя неуправляемый космический аппарат, не знал никто. К сожалению, из всех возможных вариантов был реализован самый негативный сценарий.

«ЗВЕЗДА ПОЛЫНЬ», НИЗВЕРГАЮЩАЯСЯ С НЕБА

Заданная траектория полета «Космоса-954» была нарушена, после чего под воздействием гравитации спутник-шпион с каждым витком все больше приближался к поверхности Земли. Трагедия случилась 24 января 1978 года. Инцидент произошел над территорией северо-запада Канады. Будто смертельные иглы, 65 килограммов стержней от радиоактивных топливных элементов реактора советского спутника-шпиона вонзились в почву.

Скрыть данное происшествие от мировой прессы, которая назвала произошедшую трагедию первой в истории советской ядерной бомбардировкой Канады, не удалось. Первыми забили тревогу американцы, следившие за траекторией потерявшего управление спутника-шпиона СССР начиная с ноября 1977 года. Когда аппарат, пропав с экранов американской системы слежения, объявился в виде огненного шара над северо-западом Канады, журналисты тут же окрестили его библейской «звездой Полынью», низвергающейся с неба.

ОПЕРАЦИЯ «УТРЕННИЙ СВЕТ»

Проанализировав катастрофу, эксперты отметили два фактора: положительный и отрицательный. С одной стороны, основная масса составных частей развалившегося ядерного реактора упала на практически незаселенную территорию. С другой - собрать и соответствующим образом захоронить все части ядерного двигателя советского спутника-шпиона, учитывая большой радиус разброса и труднодоступную местность, было фактически невозможно.

Обломки канадцы искали совместно с американцами, отказавшись от помощи советских специалистов. Операция получила название «Утренний свет». Было собрано более 100 различных частей реактора советского спутника весом около 65 килограммов, хотя первоначальный вес реактора составлял 1200 килограммов.

По оценкам специалистов, на работы по ликвидации последствий «ядерной бомбардировки» Канады ее правительством при участии властей США было истрачено порядка 14 миллионов долларов. Достаточно логично в сложившейся ситуации было бы выставить счет за данные работы Советскому Союзу. Первоначальный счет, выставленный Канадой нашей стране, составил 6 миллионов долларов, то есть меньше половины от реально потраченных средств. Но советские юристы сумели добиться снижения отступных до минимального размера в 3 миллиона долларов.

После произошедшей катастрофы советские власти на три года заморозили запуски спутников-шпионов системы МКРЦ «Легенда», оснащенных ядерными реакторами. Но когда общественный накал страстей спал, их эксплуатация продолжилась. Была существенно доработана система безопасности - теперь в случае нештатной ситуации происходил автоматический сброс радиоактивных стержней реактора в космическое пространство.