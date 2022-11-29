Супруга Карла III отказалась от многовековой традиции

Супруга монарха не собирается обходиться без помощи, но она переименовала фрейлин в «спутниц королевы» и изменила их обязанности.

Теперь им не придется заниматься личной перепиской королевы и планированием ее аудиенций. Также предполагается, что спутницы Камиллы будут помогать ей только на официальных мероприятиях.