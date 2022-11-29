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2 часа назад

Супруга Карла III отказалась от многовековой традиции

Мир24

Супруга короля Великобритании Карла III королева-консорт Камилла решила отказаться от услуг фрейлин, нарушив многовековую традицию, сообщает aif.ru.

Супруга Карла III отказалась от многовековой традиции
Фото: Мир24Мир24

Супруга монарха не собирается обходиться без помощи, но она переименовала фрейлин в «спутниц королевы» и изменила их обязанности.

Теперь им не придется заниматься личной перепиской королевы и планированием ее аудиенций. Также предполагается, что спутницы Камиллы будут помогать ей только на официальных мероприятиях.

Ранее сообщалось, что Камилла вручила медаль Королевской академии танца балетмейстеру Михаилу Барышникову. Церемония проходила в среду в Букингемском дворце.

Истории,Михаил Барышников,
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