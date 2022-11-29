Девушка покинула праздничный ужин из-за поступка свекрови

«Это приводит к конфликтам со свекровью, потому что мне приходится отказываться от еды, которую она готовит», — отметила она. Рассказчица добавила, что свекровь регулярно критикует невестку за то, что она «лишает ее внука мяса».

Недавно героиня истории пришла с мужем на праздник в дом свекрови и снова взяла еду с собой. По словам девушки, во время праздника свекровь не впускала ее на кухню: мать мужа рассказчицы забрала принесенное блюдо и сказала, что разогреет его и подаст на стол. Когда все гости заняли свои места, героиня истории не обнаружила своей еды и спросила свекровь, где ее блюдо.