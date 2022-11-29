Что такое самоисполняющиеся пророчества и когда они сбывались

Самоисполняющееся пророчество всегда считалось феноменом психологическим — мы же в нем отчетливо наблюдаем потенциал исторический и мифологический, о чем сейчас и поговорим! Клянемся, что статья не будет содержать слишком умных сентенций и терминов на латыни. Dictum est factum.

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Почти сто лет назад, в 1928 году, супруги-социологи Уильям и Дороти Томас придумали теорему, которую можно свести всего к одной фразе: «Если люди считают ситуацию реальной, она станет реальной в результате их действий». Не прошло и года, как авторы теории убедились в ней на собственной шкуре: в 1929 году в Америке грянула Великая депрессия. До сих пор ни экономисты, ни историки не понимают, что в реальности стало причиной того глобального кризиса, хотя было ясно одно: люди паниковали, вели себя неразумно, массово мчались в банки снимать вклады, в итоге чего разорились даже самые устойчивые и надежные финансовые организации.

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Великую депрессию считают первым современным примером самоисполняющегося пророчества. Сам же термин был придуман позднее социологом Робертом Кингом Мертоном в 1948 году. По его трактовке, самоисполняющееся пророчество — ложное понимание ситуации, вызывающее поведение, которое делает изначально ложное представление верным.

Социологи и психологи ставили множество экспериментов, чтобы показать, как прорицание воздействует на отдельно взятого человека. Например, если половине класса сказать, что они бездарные оболтусы, а другой тайком нашептать, что они гениальны, ученики и в самом деле скоро начинают демонстрировать предначертанное. Однако нам более любопытно, может ли начать самосбываться мистическое пророчество по законам науки. Поставим мысленный эксперимент.

В деревне Бурдюково знахарка предсказала рождение великого мужа, один глаз его будет карий, другой — голубой. Когда ему исполнится двадцать, он возьмет в руки меч и свергнет шайтана — проворовавшегося председателя колхоза. Десять лет ничего подобного в Бурдюкове не происходит, но вот в роддоме и в самом деле появляется малыш с разноцветными глазами. Все деревня встречает младенца, когда мама привозит его из родильного отделения, путь усыпается розами. Малыш растет, ему рассказывают о пророчестве, в нем растет ненависть к шайтану-председателю. А добрые соседи подкармливают его, дарят меч, оплачивают фитнес-клуб и записывают в кружок фехтования. От того что кормят его хорошо, малыш и впрямь растет богатырем посильнее сверстников. В 20 лет он возвращается из армии, и толпа на руках несет его к сельсовету. Председатель в ужасе бежит на «Волге», бросив с трудом наворованное добро. Пророчество сбылось.

Литература, искусство и религия полны подобных легенд. Красивейший пример в наших краях — песнь о вещем Олеге. Великому князю предсказали смерть от любимого коня, однако конь скопытился раньше своего господина. Олег решил, что волхвы обдурили его своим нелепым пророчеством, и пошел проведать кости некогда верного друга. Где и был укушен ядовитой змеей, что проживала в черепе. Если задуматься хорошенько, то станет понятно: не ведай Олег о предсказании, сидел бы в палатах и не ходил по опасным могильникам.

Кстати, вещий Олег — личность исторически реальная, а вот точные обстоятельства его смерти до сих пор предмет дискуссий. Поэтому лучше рассмотрим пример современный и документированный. В 1970 году в возрасте 27 лет скончались две звезды рок-музыки — Дженис Джоплин и Джими Хендрикс. После чего в богемных кругах пошли разговорчики о проклятом возрасте. Вокалист группы The Doors Джим Моррисон, напившись, заявил друзьям, что «сейчас вы пьете с номером три». 3 июля 1971 года его бездыханное тело было найдено в ванной на съемной парижской квартире. На момент смерти артисту было 27 лет. Учитывая крайне загадочные обстоятельства его ухода — это мог быть и суицид, и передозировка, и слабое сердце, нетрудно допустить, что Джим Моррисон подсознательно организовал свое вступление в мрачный «Клуб 27».

Самоиницирование смерти может показаться глупостью, однако статистика уверяет, что все очень серьезно. Граждане США японской или китайской национальности чаще всего умирают от сердечного приступа 4-го числа неважно какого месяца. Потому что для перечисленных азиатских культур число 4 несчастливое и ассоциируется со смертью. Да-да, все подтверждается официальной медицинской статистикой!

Нам повезло, что самосбывание пророчеств — это не только смерть, но также путь к успеху. Крохотного Филиппа Киркорова родители потащили к прорицательнице Ванге, и та мысленно узрела его знаменитым, стоящим на высокой горе в блестящей одежде и с палкой в руках. Между прочим, Ванга еще напророчила Филиппу женитьбу в 27 лет и что имя спутницы будет начинаться на А.

Леонардо да Винчи — типичный пришелец из будущего: его древние чертежи в точности изображают изобретения современности. Только следует иметь в виду, что сотни лет сотни изобретателей пытались что-то построить по его эскизам. Хоть что-нибудь обязано было заработать! Похожая ситуация со Стивом Джобсом или Илоном Маском: мир настолько уверился в их гениальности, что к ним выстроилась очередь из самых щедрых инвесторов и самых одаренных инженеров. Потому и результат выдающийся.