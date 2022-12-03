Чем кормить синичек: что им можно и нельзя есть

В теплое время года маленькие птицы с легкостью добывают себе пищу, а вот зимой им приходится несладко. Многие не знают, чем их кормить, но хотят им помочь пережить холода. В материале “Рамблера” — о том, чем кормить синичек можно, а что нельзя давать им ни в коем случае.

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Чем можно подкармливать синичек

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Синицы нуждаются в дополнительном прикорме в зимний период времени. Дело в том, что с наступлением холодов часть из них гибнет из-за того, что не может найти себе питание. Синичек и других птиц нужно кормить высококалорийной белковой пищей.

Идеальным блюдом считается несоленое сало без добавок. Дело в том, что в нем много калорий, а также достаточно белка. Одного небольшого куска хватит на десяток птиц. Им достаточно несколько раз клюнуть продукт, чтобы быть сытыми. Лучше всего вешать кусок на веревку, чтобы синицы могли садиться на нее и клевать. Выбирайте небольшие кусочки сала, а запасы храните в холодильнике, так как на улице сало может заветриться и испортиться в случае потепления.

Вариант растительной пищи, которую можно насыпать в кормушку, — орехи. Они калорийны, богаты различными микроэлементами, а синицы их очень любят. Лучше всего подойдут арахис, миндаль или грецкие орехи. Орехи обязательно должны быть без добавок и очищенными, так как синицы не смогут очистить их от скорлупы. Если вы подкармливаете птиц на постоянной основе, можно приобрести специальную сетчатую кормушку для орехов — так они не разбрасываются, а птицам удобно их клевать. Однако, если у вас ее нет, можете просто насыпать их в кормушку.

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Еще одним хорошим вариантом для корма синичек станут сухие ягоды. Их можно приобрести в магазинах, а также подготовить самостоятельно. Главный плюс этого корма в том, что он недорогой и долго хранится на морозе. Лучше всего покупать ягоды боярышника, рябины, клюквы или брусники. Хранить их нужно дома в сухом месте, понемногу подсыпая в кормушку птиц. Этот корм не так будет насыщать синичек, как сало, но даст им немного энергии в морозы.

Синички очень любят сырые семечки. Они дают много энергии, а также в них есть много полезных микроэлементов, которые помогают функционировать организму зимой. Главное, чтобы семена были несолеными и сырыми. Идеально подойдут семечки подсолнуха, дыни, тыквы и арбуза. Можно давать им как очищенные семена, так и в скорлупе.

Если говорить о животном белке, то также идеальным вариантом будет сливочное масло. Обращайте внимание на состав при покупке. Во-первых, оно не должно быть маргарином, также в нем не должно быть соли и консервантов. Сливочное масло можно вешать небольшими кусочками. Также можно растопить его, добавить внутрь семян, а потом опять заморозить. Проще всего подвесить масло в сетке — так синичкам будет удобнее его употреблять.

Также синичкам можно давать и другие продукты:

Бездрожжевой хлеб

Кунжут

Овес

Мучные черви

Сырые и сушеные фрукты

Перловая крупа

Овсяные хлопья

Творог

Морковь

Вареные яйца

Чем нельзя кормить синичек

Многие люди ошибочно кормят зимой птиц орехами с добавками, солеными семечками. Это сильно им вредит. Однако есть неочевидные вещи, которые нельзя класть в кормушку птицам.

В первую очередь, нельзя давать птицам черный и белый дрожжевой хлеб. Он может сильно навредить птицам. В качестве исключения можно дать птицам сухие крошки белого хлеба. Однако он не должен быть с плесенью, иначе это может быть для них опасно. Также не стоит класть хлеб кусками.

Некоторым птицам дают корм домашних животных в качестве подкормки. Так делать нельзя. Птицы не смогут клевать корм из-за больших кусочков. Также корм предназначен для организма другого животного и птицам его просто нельзя.

Запрещено давать синицам различные снеки со стола. Под запретом чипсы, соленые орехи, сухарики и все остальные продукты с солью, перцем и другими добавками. Это не полезно для людей, а для птиц может быть опасно.

Чем еще нельзя кормить синичек