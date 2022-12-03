Последнее преступление Джека-потрошителя

Джеку Потрошителю приписывают несколько убийств и их количество варьируется от 5 до 15. Однако есть пять жертв, с которыми согласны большинство исследователей и представителей закона. Последнюю из них серийный маньяк убил 9 ноября 1888 года. В материале “Рамблера” — о том, кто был последней жертвой Джека-потрошителя.

Фото: Кадр из фильма "Из ада" Кадр из фильма "Из ада"

Почему он убивал

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Известно, что серийный убийца охотился на проституток в лондонском районе Уайтчепел, который в те времена считался трущобами. Именно там были расположены бордели и другие злачные места, притягивающие местных жителей.

Исследователи сходятся во мнении, что маньяк появился из-за возросших трудностей быта и социального расслоения. В то время страну наводнили эмигранты из разных регионов, поэтому у местных жителей появились трудности с поиском работы и заработком. Бедствующие женщины стали вынуждены заниматься проституцией, и не все жители Лондона были довольны таким состоянием города.

Почему убийцу не поймали

Расследование по поиску Джека-потрошителя длилось довольно долго, но полицейские так и не смогли найти убийцу. Благодаря тому, что образ маньяка окутан тайной, вокруг его личности начали строиться теории заговора. Под подозрения попали и мужчины, и женщины. В разные годы появлялись все новые версии. Так в убийствах обвиняли Ван Гога, художника Уолтера Сикерта, внука королевы Альберта Виктора и даже писателя Льюиса Кэрролла.

Последняя жертва

Многие исследователи сходятся во мнении, что последней жертвой Джека-потрошителя стала проститутка Мэри Джейн Келли. У нее также было несколько прозвищ: «Мэри Жанет» Келли, «Белая Эмма», «Рыжая» и «Черная Мэри». Полиция даже не смогла описать ее внешность из-за изуродованного тела. Также неизвестно, какого цвета у нее были волосы. Возможно, она меняла их, поэтому имела такие разнообразные прозвища. Те, кто ее знал, говорили, что она была “очень привлекательной” женщиной.

Ее биография также вызывает вопросы из-за фактических ошибок. Предполагается, что часть своей истории она придумала ради красивой легенды для клиентов. Сама она была родом из Ирландии, в юности жила в Уэльсе. В молодости она была замужем, но ее муж погиб и она перебралась в Лондон. Предположительно, она начала заниматься проституцией в 1884 году. За четыре года она успела найти себе мужчину по имени Джозеф Барнет, но параллельно продолжала работать в борделе. Они жили вместе, но за неделю до убийства он съехал из-за своей ссоры с другой проституткой.

Келли была убита 8 ноября, на момент смерти ей было 25 лет. Полицейские, приехавшие на место преступления, установили, что преступник сначала перерезал женщине горло, потом раздел ее и расчленил. Он скрыл ее горло и брюшную полость и вытащил оттуда все органы. Ее лицо было перерезано до неузнаваемости, так как некоторые участки кожи были отрезаны. Также ей отрезали грудь, а все органы были разложены рядом с женщиной по кровати. Келли была самой молодой из убитых Джеком-потрошителем, а также единственной из проституток, которых убили в помещении, а не на улице.