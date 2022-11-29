«Волчьи рисунки Сталина»: что на самом деле они означали

По воспоминаниям современников, Сталин увлекался не только поэзией, но и рисованием. Порой он изображал абстрактные фигуры, а порой и весьма талантливые шаржи. Однако в конце жизни, как утверждала Светлана Аллилуева, сюжеты «картин» вождя изменились.

Фото: Русская семерка Русская семерка

Портреты и шаржи

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Многим известно о том, что Иосиф Сталин всерьез увлекался поэзией и даже сам писал стихи. Именно благодаря любви к литературе у будущего вождя открылся и еще один талант. Как пишет Евгений Громов, автор книги «Сталин. Власть и искусство», в юности на Сталина произвела огромное впечатление поэма Шота Руставели «Витязь в тигровой шкуре». Мальчик, который, по мнению Громова, не выказывал способностей к живописи, с таким усердием скопировал портрет Руставели, что владелец книжного магазина, который Сосо регулярно посещал, захотел приобрести этот портрет. Но Сталин продавать рисунок не захотел, а попросту подарил его хозяину лавки. Впрочем, последний в долгу не остался и в свою очередь презентовал постоянному клиенту пару книг.

Однако лучше всего Иосифу Виссарионовичу удавались шаржи. По крайней мере, этот факт отмечает в своей книге «Непридуманная история Второй мировой» Александр Никонов. По словам Никонова, в 1923 году Сталин весьма удачно изобразил революционера Николая Бухарина, передав его характерные черты. А в 1930 году на одном из заседаний забавы ради вождь набросал карикатуру на наркома финансов Николая Брюханова. Тот, согласно задумке художника, был подвешен за причинное место. Под рисунком Сталин оставил строчку примерно следующего содержания: если это самое место наркома выдержит, то его следует оправдать, если же оторвется – утопить. Никого, конечно, топить не стали. И Бухарин, и Брюханов впоследствии были расстреляны.

Рисунки в блокнотах

Вообще, во время всевозможных заседаний и совещаний Сталин частенько выводил что-то на бумаге. Об этой привычке вождя упоминает, в частности, в издании «Правители России» и Михаил Мухин. Далеко не все наброски Иосифа Виссарионовича обозначали что-то определенное. Так, Дональд Рейфилд, автор книги «Сталин и его подручные», утверждает, что подчас лидер страны изображал на бумаге сложные узоры из треугольников и кругов. Но здесь речь идет не о живописи, а скорее о так называемых неосознанных рисунках, которыми грешат больше половины всех жителей Земли. Кстати, по мнению немецких ученых из Института психологии в Бонне, геометрические фигуры на таких «картинках» свидетельствуют о твердости и рациональности их автора.

Между тем бывало, что Сталин изображал на листах своего блокнота вовсе не геометрические фигуры и даже не людей. В последние годы жизни Иосиф Виссарионович все чаще и чаще рисовал волков. Причем заметила это не только дочь Сталина Светлана Аллилуева. Если верить Александру Бондаренко и Николаю Ефимову, авторам «Утаенных страниц советской истории», 17 февраля 1953 года, когда генералиссимус принимал у себя посла Индии Кумара Менона, он тоже рисовал волков с длинными и острыми клыками. Примечательно, что в какой-то момент Сталин даже вдруг во всеуслышание заявил о том, что крестьяне поступают очень мудро, уничтожая бешеных волков.

С чем это было связано?

О том что делают с волками крестьяне, Иосиф Сталин знал не понаслышке. Как пишет Саймон Себаг-Монтефиоре в своей книге «Молодой Сталин», вождь обязан был этими знаниями ссылке, которую он отбывал в Туруханском крае. Возле поселка Курейка по ночам всегда сновали волки, поэтому прежде, чем выйти во двор по нужде, Сталин стрелял из ружья, чтобы отпугнуть хищников. Воспоминания о кружащих вокруг избы волках Иосифа Виссарионовича не покидали до самой смерти. Вообще эти животные вызывали у вождя вполне определенные ассоциации. Английский историк считает, что Сталин изображал волков в своей записной книжке тогда, когда задумывал последнюю кампанию террора - «дело врачей».