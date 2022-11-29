Как не запутаться, если учишь несколько языков

Порой приходится учить иностранные языки одновременно, например, нужно вспоминать английский, чтобы работать в международной компании, и одновременно изучать другой язык для переезда. В такой ситуации может возникнуть «языковая каша», когда человек начинает говорить на одном языке, а заканчивать — на другом. И это нормальное явление. Рассказываем, как минимизировать такие случаи.

Фото: Теории и практики Теории и практики

Стоит ли учить языки одновременно

Видео дня

При изучении двух языков одновременно порой возникают сложности. Например, можно перепутать грамматические правила, особенно если языки похожи, а также запутаться в новой лексике. Можно просто-напросто переутомиться и вообще потерять мотивацию в процессе обучения. Но если вам все же придется учить языки одновременно, стоит для начала довести один из них до небольшого уровня и приступать к следующему.

«С большой долей вероятности вы запутаетесь в двух языках, если начнете изучать их одновременно. Особенно, если они похожи и вы начинаете с нуля — это нормальный процесс, которого не стоит бояться. Чтобы свести к минимуму эффект путаницы, нужно подтянуть один язык, например английский, до небольшого уровня (А2 или выше) и только потом добавлять второй, третий и т. д. Но это не гарантирует, что вы не будете путать слова и структуры между собой»

Светлана Айдинова, преподаватель Skyeng Premium, эксперт Skyteach

Но несмотря на все сложности изучение двух иностранных языков параллельно улучшает когнитивные способности. Например, мышление станет более гибким и адаптивным, улучшится память. Кроме того, если языки похожи, можно выявить закономерности и типичные грамматические конструкции. Одна из лучших причин для одновременного изучения двух языков заключается в том, что это открывает новые, более эффективные стратегии обучения.

«Изучение двух языков одновременно имеет определенные преимущества — всегда можно найти какие-то параллели между этими языками и вашим родным. Это позволяет быстрее и проще усваивать лексику и грамматику. Особенно, если иностранные языки из одной языковой группы, например, итальянский и французский (представители романской группы). В то же время, из-за схожести таких языков (например, итальянский — испанский) может возникнуть тот самый эффект «каши» в голове. Если изучаемые языки разные (английский — китайский), то провести параллели в той же грамматике будет очень сложно и вероятности их спутать будет меньше»

Светлана Лалаян, преподаватель Skyeng Premium, эксперт Skyteach

Советы

Выбирайте разные время и формат для занятий

Изучение двух языков одновременно — это в том числе упражнение в тайм-менеджменте. Разделяйте занятия. Например, утром учите английский, вечером — немецкий. Мозгу важно дать время на обработку полученной информации и после этого приступать к новой. Но это рекомендация для начинающих. «Если же вы владеете языками на высоком уровне (B2 и выше), то можно проводить уроки, переключаясь с одного языка на другой в течение всего занятия. Такое упражнение позволяет отрабатывать скорость переключения языков в короткий промежуток времени и довести навык до автоматизма», — советует Светлана Лалаян. Кроме того, можно поэкспериментировать и с форматом. Например, один язык изучать онлайн, а другой оффлайн.

Ищите схожести и различия

Обращайте внимание на лексические соответствия, похожие по звучанию слова, грамматические конструкции. Это понимание позволит быстрее запомнить похожие конструкции и, наоборот, разделить языки, выявив их различия. Например, в английском и немецком языках есть правильные и неправильные глаголы, сильные и слабые, они спрягаются по подлежащему и по временам.

Выбирайте языки из разных языковых групп

Допустим, если вы уже изучаете испанский, не стоит параллельно приступать к итальянскому. Можно заняться, например, финским или китайским. Иначе шанс запутаться станет выше. По крайней мере у новичков.

Выберите приоритетный язык

Наши временные ресурсы ограничены. Если вы только начинаете, установите «приоритетный» язык, которому будете уделять больше внимания, времени и сил. Так, доведя, например, английский до уровня B1, вы станете чувствовать себя увереннее и сможете более спокойно изучать испанский. Также ускорение прогресса в одном из двух языков поможет избежать ощущения оцепенения, будто результата нет.

Сделайте различия в процессе обучения видимыми

Вы можете раскрасить материалы для изучения языка, чтобы усилить «индивидуальность» двух языков. Например, если вы изучаете испанский и китайский языки, попробуйте сделать все карточки с испанским красным, а все карточки с китайским — синим. Используйте разные тетради, техники, форматы.

«Избежать ошибок также помогут ежедневные тренировки языковых навыков, например, просмотр фильмов/сериалов или прослушивание подкастов на этих языках, где будут слышны различия в их звучании», — советует Светлана Лалаян.

Используйте переключение с одного языка на другой

Этот совет актуален для тех, кто уже освоил один из языков хотя бы на начальном уровне. Быстрое переключение между двумя языками парадоксальным образом помогает разделить их. Практика переключения с одного языка на другой в мгновение ока поможет вам развить гибкость, необходимую для разделения двух языков и чередования туда и обратно без перегрузки. Можно прочесть текст на испанском, а пересказать вслух, например, на английском. Это похоже на одновременное поглаживание головы и живота.

Одновременно изучайте похожие темы