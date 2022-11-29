Когда на самом деле началась Великая Отечественная война

«Война началась - всегда в советской историографии указывалось - в четыре часа утра. Вот здесь документы показывают, что в 3 часа 15 минут началась бомбежка советских городов - на самом деле, она началась на 45 минут раньше», - сказал он на открытии выставки «Великая Отечественная война. 22 июня 1941 - 19 ноября 1942».