Сегодня карты Таро — это не просто колода карт, а определенная символическая система. Тайные значения складываются в своеобразный алфавит и дают возможность для интерпретаций. Относиться к таким гаданиям можно, конечно, по-разному. Тем не менее история Таро прочно вошла в историю оккультизма. Рассказываем подробнее.

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Как появились карты Таро

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Сегодня Таро — это популярная оккультная система гадательных карт. Но первоначально они были игральными и назывались carte da trionfi — «карты триумфов (козырей)». Позднее, в XVI веке, итальянское слово tarocchi стало использоваться для того, чтобы отличить игру с Таро от игры с обычными козырями.

Происхождение Таро относят к началу XV века. Первая козырная игра Таро возникла в Германии в 1420-х годах и была известна как Karnöffel. В ней масть козырей могла бить только карты более низкого ранга. Постепенно Таро и Карнеффель стали развиваться независимо друг от друга.

Самое раннее упоминание Таро под названием «трионфи» сделано в Италии флорентийским нотариусом в 1440 году. В картах Таро использовались стандартные итальянские масти со значениями от 10 до 1 и с четырьмя лицевыми картами — король, королева, рыцарь и валет, — всего 56 карт. Также был дурак (матто) и 21 козырная карта. Впоследствии карты стали использоваться в разных частях Европы для игр, напоминающих бридж. Кстати, он популярен во Франции до сих пор.

Есть и другая версия, согласно которой Таро придумали жрецы Древнего Египта, после чего по миру эти карты распространили цыгане, которые вплоть до XIX века считались потомками египтян. Хотя в достоверности такой истории сомневаются. Утверждение о происхождении цыган не раз опровергали, и ученые пришли к выводу, что цыгане возникли в северо-западных районах Индии.

С середины XIX века сохранились три колоды Таро. Считается, что одна из колод была сделана для Филиппо Марии Висконти, последнего герцога Милана в 1447 году. 69 уцелевших карт колоды, известной как Таро Висконти, хранятся в Редкой книге Бейнеке Йельского университета.

Кубки, мечи, дубинки и монеты. 14 карт каждой масти: король, дама, рыцарь, валет, от 10 до 1, плюс 21 козырная карта и 1 дурак. Библиотека редких книг и рукописей Бейнеке, Йельский университет, Нью-Хейвен, Коннектикут

Нынешняя ассоциация Таро с гаданием и оккультизмом получила распространение только в XIX веке и не имеет ничего общего со средневековыми картами Таро. Однако первая символическая система начала формироваться в североитальянской культуре Возрождения. Так, Висконти до самой смерти заказывал разным художникам новые колоды, которые все больше становились похожи на современные Таро.

Карты Милосердия и Силы олицетворяли человеческие достоинства. Карта Отшельника символизировала время. Карта Повешенного обозначала позор, когда предателей, воров и мошенников подвешивали вниз головой и высмеивали.

В эзотерическом контексте одним из первых Таро заинтересовался французский ученый Антуан Кур де Жебелен. Он занимался общественными науками, но при этом увлекался к оккультизмом. Историю карт Таро он рассказал в своем труде 1781 года «Первобытный мир» («Le Monde primitif analysé et comparé avec le monde moderne»).

После публикации работы де Жебелена французский предсказатель Жан-Батист Альетте выпустил первое пособие по гаданию на Таро. Он придумал себе псевдоним, перевернув свою фамилию, и вошел в историю французского оккультизма под именем Эттейла. В 1790 году Эттейла основал Nouvelle Ecole de Magie (Новую школу магии). Позже в том же году он опубликовал Cours théorique et pratique du Livre du Thot («Теоретический и практический курс из Книги Тота»), а также создал свою версию Таро, уже предназначенную для гаданий.

Новый интерес к Таро в эзотерическом контексте возник уже во второй половине XIX века. Мистик и философ Альфонс-Луи Констант под псевдонимом Элифас Леви стал первым, кто связал карты Таро и каббалистическое Древо Жизни (это диаграмма с 10 кругами, символизирующими различные архетипы).

В Британии в 1888 году возникло известное магическое сообщество «Золотая заря», основанное оккультистами Уильямом Уэсткоттом и Сэмюэлом Мазерсом. Это общество создавалось как высшее учебное заведение для магов. В нем были ученики и наставники. Вступить в общество можно было тайно и только по рекомендациям надежных участников. В манускрипте говорилось, что Таро могут не только предсказывать будущее, но и влиять на него. Поэтому гадать могли только опытные члены ордена. «Золотая заря» существовала до 1970-х годов.